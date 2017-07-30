У місті на Волині бродячі собаки загризають курей





Про це у facebook-спільноті Андрій Музичук.



"Накипіло... В моєму районі біля супермаркету "Сіті" розвелось повно бродячих собак. Дійшло до того, що вже загризають курей. Хто має за тим слідкувати? Скоро будуть на людей кидатись", - йдеться в дописі.



До слова, нещодавно у Луцьку



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Володимира-Волинського нарікають на бродячих псів, які становлять небезпеку не лише для людей, а й інших тварин.Про це у facebook-спільноті "Ганьба княжого міста" написав"Накипіло... В моєму районі біля супермаркету "Сіті" розвелось повно бродячих собак. Дійшло до того, що вже загризають курей. Хто має за тим слідкувати? Скоро будуть на людей кидатись", - йдеться в дописі.До слова, нещодавно у Луцьку невідомі викинули в кущі цуценя

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