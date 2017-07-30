У місті на Волині бродячі собаки загризають курей
Сьогодні, 22:28
Жителі Володимира-Волинського нарікають на бродячих псів, які становлять небезпеку не лише для людей, а й інших тварин.
Про це у facebook-спільноті "Ганьба княжого міста" написав Андрій Музичук.
"Накипіло... В моєму районі біля супермаркету "Сіті" розвелось повно бродячих собак. Дійшло до того, що вже загризають курей. Хто має за тим слідкувати? Скоро будуть на людей кидатись", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно у Луцьку невідомі викинули в кущі цуценя.
Зображення - ілюстративне
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Про це у facebook-спільноті "Ганьба княжого міста" написав Андрій Музичук.
"Накипіло... В моєму районі біля супермаркету "Сіті" розвелось повно бродячих собак. Дійшло до того, що вже загризають курей. Хто має за тим слідкувати? Скоро будуть на людей кидатись", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно у Луцьку невідомі викинули в кущі цуценя.
Зображення - ілюстративне
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