вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині бродячі собаки загризають курей

У місті на Волині бродячі собаки загризають курей
Жителі Володимира-Волинського нарікають на бродячих псів, які становлять небезпеку не лише для людей, а й інших тварин.

Про це у facebook-спільноті "Ганьба княжого міста" написав Андрій Музичук.

"Накипіло... В моєму районі біля супермаркету "Сіті" розвелось повно бродячих собак. Дійшло до того, що вже загризають курей. Хто має за тим слідкувати? Скоро будуть на людей кидатись", - йдеться в дописі.

До слова, нещодавно у Луцьку невідомі викинули в кущі цуценя.

Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, бродячі, собаки, кури
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 23:08
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
Сьогодні, 22:45
У місті на Волині бродячі собаки загризають курей
Сьогодні, 22:28
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 21:57
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
Сьогодні, 21:33
Схожі новини
Фото виставки мисливських собак у Володимирі Фото виставки мисливських собак у Володимирі
30 липень, 2017, 22:01
Волинський гончар влаштував дітям майстер-клас просто неба. ВІДЕО Волинський гончар влаштував дітям майстер-клас просто неба. ВІДЕО
Сьогодні, 01:22
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
01 серпень, 14:13
Полювання серед міста: лучанин капканами ловить вуличних собак Полювання серед міста: лучанин капканами ловить вуличних собак
30 липень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 23:08
 0
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
Сьогодні, 22:45
 0
У місті на Волині бродячі собаки загризають курей
Сьогодні, 22:28
 0
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
Сьогодні, 21:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿