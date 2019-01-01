5 серпня на Волині: гортаючи календар

Олександр Савченко (на фото).



Також день народження святкують радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб, крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.



Також день народження 5 серпня у екс-футболіста "Волині", найкращого бомбардира клубу Андрія Федецького, професора, завідувача Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні Андрія Ягенського.



Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.



Бажаємо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку у житті.

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