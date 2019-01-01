«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 23:08
Один з відвідувачів "Бандерштату" вирішив оригінально освідчитися коханій і зробив це просто на сцені фестивалю.
Хлопець на ім'я Андрій вийшов на сцену після виступу гурту "Карна".
"В житті наступає такий момент, коли хочеться щось змінювати. В цей вечір я хочу запропонувати свою руку і серце цій прекрасній дівчині. "Карина, виходь за мене", - сказав хлопець.
Дівчина відповіла "так", а люди зустріли їх гучними оплесками та оваціями.
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Хлопець на ім'я Андрій вийшов на сцену після виступу гурту "Карна".
"В житті наступає такий момент, коли хочеться щось змінювати. В цей вечір я хочу запропонувати свою руку і серце цій прекрасній дівчині. "Карина, виходь за мене", - сказав хлопець.
Дівчина відповіла "так", а люди зустріли їх гучними оплесками та оваціями.
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