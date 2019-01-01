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«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО

«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
Один з відвідувачів "Бандерштату" вирішив оригінально освідчитися коханій і зробив це просто на сцені фестивалю.

Хлопець на ім'я Андрій вийшов на сцену після виступу гурту "Карна".

"В житті наступає такий момент, коли хочеться щось змінювати. В цей вечір я хочу запропонувати свою руку і серце цій прекрасній дівчині. "Карина, виходь за мене", - сказав хлопець.

Дівчина відповіла "так", а люди зустріли їх гучними оплесками та оваціями.

«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО

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Теги: освідчення, Бандерштат
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