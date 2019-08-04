Без яких щеплень можуть не пустити до школи. СПИСОК





Про це пишуть



За місяць діти підуть до школи. Але державні навчальні заклади можуть забороняти відвідувати заняття тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за календарем профілактичних щеплень.



В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала, що ваша дитина повинна бути вакцинована від 10 інфекційних хвороб:



- гепатиту В;

- туберкульозу;

- кору;

- паротиту;

- краснухи;

- дифтерії;

- правця;

- кашлюка;

- поліомієліту;

- хіб-інфекції.



Також Уляна Супрун нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні навчального року потрібно відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень.Про це пишуть Факти За місяць діти підуть до школи. Але державні навчальні заклади можуть забороняти відвідувати заняття тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за календарем профілактичних щеплень.В.о. міністра охорони здоров’янагадала, що ваша дитина повинна бути вакцинована від 10 інфекційних хвороб:- гепатиту В;- туберкульозу;- кору;- паротиту;- краснухи;- дифтерії;- правця;- кашлюка;- поліомієліту;- хіб-інфекції.Також Уляна Супрун нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

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