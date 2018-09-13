Як змінилося життя у КП «Ласка» після зміни керівництва. ВІДЕО

Наталія Рудь.



Про це йдеться в сюжеті



Новий раціон для тварин – це не єдині зміни, впродовж останнього року. Першого серпня 2018 тут змінилася керівниця. Очоливши “Ласку” наталія Рудь пообіцяла чимоло змін. Каже, що цьогоріч встигла виконати багато з запланованого. Наприклад, відремонтували дах приміщеня, де тварин лікують.



Побільшало у “Ласці” й будок для тварин. З цим дуже допомагають волонтери. До слова, тепер вони часто навідуться у гості до чотирилапих у спеціальні дні та допомагають працівникам.



Керівниця каже – поки є проблема з відловом безпритульних тварин. На це не вистачає спеціалістів. Та ще більше нарікає на самих лучан, які викидають виводки цуценят, або ж кошенят.



Наталія Рудь закликає усіх лучан бути відповідальними за своїх улюбленців та не викидати власних тварин, бо місця, аби прийняти їх, в комунальному підприємстві немає. Загалом нині у “Ласці” живуть понад двісті песиків та з двадцять котів. Із них прилаштувати вдається небагато: двох-трьох у тиждень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ці песики живуть у вольєрі комунального підприємства “Ласка” вже більше року. За цей час їх раціон суттєво змінився. Завдяки цьому у багатьох тварин зникли проблеми зі здоров’ям, переконує очільниця підприємстваПро це йдеться в сюжеті 12 каналу Новий раціон для тварин – це не єдині зміни, впродовж останнього року. Першого серпня 2018 тут змінилася керівниця. Очоливши “Ласку” наталія Рудь пообіцяла чимоло змін. Каже, що цьогоріч встигла виконати багато з запланованого. Наприклад, відремонтували дах приміщеня, де тварин лікують.Побільшало у “Ласці” й будок для тварин. З цим дуже допомагають волонтери. До слова, тепер вони часто навідуться у гості до чотирилапих у спеціальні дні та допомагають працівникам.Керівниця каже – поки є проблема з відловом безпритульних тварин. На це не вистачає спеціалістів. Та ще більше нарікає на самих лучан, які викидають виводки цуценят, або ж кошенят.Наталія Рудь закликає усіх лучан бути відповідальними за своїх улюбленців та не викидати власних тварин, бо місця, аби прийняти їх, в комунальному підприємстві немає. Загалом нині у “Ласці” живуть понад двісті песиків та з двадцять котів. Із них прилаштувати вдається небагато: двох-трьох у тиждень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію