У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО





Про це



"Нагадуємо, що сума штрафу за продаж сурогатної горілки з 1 січня 2019 року тепер становить від 3400 до 10 200 гривень.



А за ті ж самі дії, вчинені протягом року від 10 200 до 17 000 грн. (стаття 156 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку суд виніс 2 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та наклав на порушників штрафи в розмірі – 3400 грн.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради."Нагадуємо, що сума штрафу за продаж сурогатної горілки з 1 січня 2019 року тепер становить від 3400 до 10 200 гривень.А за ті ж самі дії, вчинені протягом року від 10 200 до 17 000 грн. (стаття 156 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

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