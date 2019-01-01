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У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО

У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку суд виніс 2 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та наклав на порушників штрафи в розмірі – 3400 грн.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

"Нагадуємо, що сума штрафу за продаж сурогатної горілки з 1 січня 2019 року тепер становить від 3400 до 10 200 гривень.

А за ті ж самі дії, вчинені протягом року від 10 200 до 17 000 грн. (стаття 156 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО

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Теги: сурогат, суд, муніципали, штраф
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