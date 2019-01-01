У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 00:38
У Луцьку суд виніс 2 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та наклав на порушників штрафи в розмірі – 3400 грн.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
"Нагадуємо, що сума штрафу за продаж сурогатної горілки з 1 січня 2019 року тепер становить від 3400 до 10 200 гривень.
А за ті ж самі дії, вчинені протягом року від 10 200 до 17 000 грн. (стаття 156 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
"Нагадуємо, що сума штрафу за продаж сурогатної горілки з 1 січня 2019 року тепер становить від 3400 до 10 200 гривень.
А за ті ж самі дії, вчинені протягом року від 10 200 до 17 000 грн. (стаття 156 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 00:38
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
04 серпень, 23:40
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
04 серпень, 23:08
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
04 серпень, 22:45