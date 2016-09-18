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ФК «Волинь» зіграла внічию з львівським «Рухом»

ФК «Волинь» зіграла внічию з львівським «Рухом»
В неділю, 4 серпня, відбувся заключний матч 2-го туру Першої ліги України. У поєдинку була зафіксована нічия з рахунком 1:1 між командами «Рух» і «Волинь».

На матч проти амбіційного «Руха» тренерський штаб «Волині» зробив декілька кадрових змін. А чергова версія західноукраїнського протистояння розпочалася зі стартової активності «Хрестоносців», які зуміли заробити кутовий. Про це йдеться на сайті ФК «Волинь».

Після подачі Ростислав Волошинович завдавав удару з льоту, а політ м’яча перервала рука Ігоря Дуця. Арбітр зустрічі вказав на одинадцятиметрову позначку, а Денис Кожанов ідеально точно пробив у лівий від воротаря кут воріт. Роман Мисак дотягнувся до «кулястого», однак завадити йому потрапити у сітку не зумів – 0:1.

Після вдалого початку гри підопічні Андрія Тлумака віддали супернику контроль над м’ячем та змушені були зосередитися на збереженні позитивного результату.

Господарі поля могли зрівняти рахунок на 18-й хвилині, однак разом із Віталієм Недільком м’яч після удару Ростислава Русина облетів і дальню стійку воріт «Волині».

У середині тайму хороша контратака вдалася уже нашій команді, однак під час її завершення Сіаваш Хагназарі не зумів з вигідної позиції поцілити у рамку. До завершення тайму наш захист успішно впорався із атакувальними потугами «Руха», тому на відпочинок волиняни пішли з мінімальною перевагою в рахунку.

На початку другого тайму наші футболісти мали супершанс подвоїти перевагу – протягом однієї атаки захисник «Руха» виніс м’яч зі «стрічки», а добивання Валерія Болденкова з льоту з кількох метрів полетіло вище воріт!

Господарі ж зробили декілька замін, і це підсилило тиск на ворота Неділька. Першим дзвіночком став удар Даніїла Кондракова головою – м’яч пролетів прямісінько над поперечиною. А на 72-й хвилині «чорно-жовті» таки досягли свого. Русин ударом з-за меж карної зони з розвороту влучив у стійку, але на добиванні тут як тут був Кондраков – 1:1.

Господарі поля могли одразу ж виходити уперед, однак Володимир Заставний загальмував дуже перспективну контратаку «три в два».

Ще один супермомент гравці «Руха» втратили на 78-й хвилині – Юрій Копина якимось дивом не записав своє прізвище у протокол на позначку «голи».

У «Волині» на поле вийшли Віталій Пономар, а також молоді Назарій Богомаз та Артур Рябов. Нашій команді вдалося перехопити активність в атаці і створити декілька хороших гольових можливостей, однак удари Кожанова та Хагназарі були здобиччю Мисака.

Наприкінці зустрічі «Рух» ледь не вирвав перемогу – Іван Брікнер потужним вистрілом ледь не підловив Неділька на далекому виході з воріт. А Кондраков якимось дивом не скористався «пожежею» у карній зоні «Волині» та відправив м’яч вище воріт.

Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию – 1:1. «Волинь» наступного тижня продовжить свій важкий календарний старт уже домашнім поєдинком та ще одним західноукраїнським «дербі» проти «Прикарпаття».

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Теги: Волинь, Рух, футбол, нічия
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