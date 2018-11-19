Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО

Олександр Альмужний разом з дружиною Аліною стали свідками смерчу, який здійнявся над морем.



Світлини жінка виклала на своїй сторінці у Facebook - пише



«Ось таке природне явище довелось нам побачити! Страшно і дивовижно!», – вражено написала Аліна Альмужна, розміщуючи фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Природне явище вдалось зафіксувати на фото під час відпочинку в Одеській області. Депутат Рожищенської міської радиразом з дружиноюстали свідками смерчу, який здійнявся над морем.Світлини жінка виклала на своїй сторінці у Facebook - пише Район.Рожище «Ось таке природне явище довелось нам побачити! Страшно і дивовижно!», – вражено написала Аліна Альмужна, розміщуючи фото.

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