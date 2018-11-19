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Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО

Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО
Природне явище вдалось зафіксувати на фото під час відпочинку в Одеській області. Депутат Рожищенської міської ради Олександр Альмужний разом з дружиною Аліною стали свідками смерчу, який здійнявся над морем.

Світлини жінка виклала на своїй сторінці у Facebook - пише Район.Рожище.

«Ось таке природне явище довелось нам побачити! Страшно і дивовижно!», – вражено написала Аліна Альмужна, розміщуючи фото.

Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО
Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО

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Теги: смерч, Одеса, погода, депутат, Рожищенська міська рада
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