Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів
Сьогодні, 06:31
У Сибіру і на Далекому Сході триває боротьба з вогнем. Експерти заявляють про справжню екологічну катастрофу: на відновлення тайги знадобиться понад століття.
Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Еeuronews.
"Полум'ям охоплено територію понад 3 мільйони гектарів. Для порівняння, це більше площі Бельгії. До гасіння лісових пожеж залучено 10 тисяч осіб, 3 тисячі одиниць техніки, 70 повітряних суден - у тому числі військову авіацію", - йдеться у повідомленні.
У російському відділенні Greenpeace заявляють, що гасити пожежі треба було ще місяць тому. Тепер, коли вогонь поширився на територію таких розмірів, одні сподівання - на дощ. Але у палаючих регіонах встановилася суха і вітряна погода.
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Як відзначається, жителі у Челябінську, Омську, Новосибірську, Красноярську скаржаться на задушливий смог. У НАСА повідомляють, що дим від сибірських пожеж дістався до Аляски і до західного узбережжя Північної Америки.
На думку експертів, на відновлення тайги знадобиться понад століття.
Як повідомляв Укрінформ, лісові пожежі, які почалися у другій половині липня, вже охопили понад 3 млн га території Сибіру. Найбільшу кількість загорянь зафіксовано в Якутії, Бурятії, Красноярському краї та Іркутській області. Влада Росії ввела у Красноярському краї та Іркутській області режим надзвичайного стану.
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Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Еeuronews.
"Полум'ям охоплено територію понад 3 мільйони гектарів. Для порівняння, це більше площі Бельгії. До гасіння лісових пожеж залучено 10 тисяч осіб, 3 тисячі одиниць техніки, 70 повітряних суден - у тому числі військову авіацію", - йдеться у повідомленні.
У російському відділенні Greenpeace заявляють, що гасити пожежі треба було ще місяць тому. Тепер, коли вогонь поширився на територію таких розмірів, одні сподівання - на дощ. Але у палаючих регіонах встановилася суха і вітряна погода.
Читайте також: Сибір продовжує горіти: 500 осередків вогню, площа пожежі росте
Як відзначається, жителі у Челябінську, Омську, Новосибірську, Красноярську скаржаться на задушливий смог. У НАСА повідомляють, що дим від сибірських пожеж дістався до Аляски і до західного узбережжя Північної Америки.
На думку експертів, на відновлення тайги знадобиться понад століття.
Як повідомляв Укрінформ, лісові пожежі, які почалися у другій половині липня, вже охопили понад 3 млн га території Сибіру. Найбільшу кількість загорянь зафіксовано в Якутії, Бурятії, Красноярському краї та Іркутській області. Влада Росії ввела у Красноярському краї та Іркутській області режим надзвичайного стану.
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