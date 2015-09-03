Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів





Про це пише



"Полум'ям охоплено територію понад 3 мільйони гектарів. Для порівняння, це більше площі Бельгії. До гасіння лісових пожеж залучено 10 тисяч осіб, 3 тисячі одиниць техніки, 70 повітряних суден - у тому числі військову авіацію", - йдеться у повідомленні.



У російському відділенні Greenpeace заявляють, що гасити пожежі треба було ще місяць тому. Тепер, коли вогонь поширився на територію таких розмірів, одні сподівання - на дощ. Але у палаючих регіонах встановилася суха і вітряна погода.



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Як відзначається, жителі у Челябінську, Омську, Новосибірську, Красноярську скаржаться на задушливий смог. У НАСА повідомляють, що дим від сибірських пожеж дістався до Аляски і до західного узбережжя Північної Америки.



На думку експертів, на відновлення тайги знадобиться понад століття.



Як повідомляв Укрінформ, лісові пожежі, які почалися у другій половині липня, вже охопили понад 3 млн га території Сибіру. Найбільшу кількість загорянь зафіксовано в Якутії, Бурятії, Красноярському краї та Іркутській області. Влада Росії ввела у Красноярському краї та Іркутській області режим надзвичайного стану.

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