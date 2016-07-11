На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО





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До порятунку німецької вівчарки на виїзді із села Колоденка Рівненського району долучилися патрульні, кінологи і зоозахисники, забезпечуючи її водою і харчами. Особисто на місце події також виїхав начальник управління Патрульної поліції області Сергій Мерчук.





Коли екіпаж патрульних відволікав пса, головному патрульному вдалося перерізати повідок, обмотаний навколо металевої конструкції. Однак навіть після звільнення собака з місця так і не зрушив. Коли поліцейські його відігнали, пес через деякий час знову повернувся.



Цілу ніч з вівчаркою були зоозахисники. Приїхав кінолог. І, на щастя, близько 10-ї години ранку собаку вдалося забрати.





Про цей випадок поліцейські повідомили керівництво комунального підприємства міста, яке спочатку погодилося, а потім відмовилося забрати вівчарку до себе.



Приборкати норовливого пса, якому орієнтовно три роки, зумів молодший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Рівненській області старший сержант поліції Михайло Рубель. Спочатку на контакт з ним пес не йшов. Тому протягом дня навідуватися до вівчарки кінологу довелося не раз.



- Утім, під ранок поведінка пса не змінилася, — говорить Михайло Рубель. — Тому спочатку його вдалося принадити пряником. А згодом, як одягнув повідок, тварина стала цілком адекватною, сіла в службове авто, де жодної агресії не проявлявла. Потім її доставили до місця призначення, де помістили у вольєр.





Загалом агресивність собаки кінолог пояснює стресовістю ситуації, адже вівчарка опинилася у невідомому місці покинута господарем, чи спеціально вивезена кимось…



На місці події понад добу несли службу і волонтери, які підготовувавли собаку і наглядали за нею. Зоозахисники знайшла їй тимчасовий притулок. Поки псу шукають надійних господарів, його символічно кличуть Ромчиком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині набуло резонансу повідомлення у ЗМІ про покинутого прив’язаного біля рекламного щита під палючим сонцем обабіч автодороги «Київ-Чоп» собаку, який агресивно себе поводив і нікого не підпускав.Про це інформує сайт RvNews До порятунку німецької вівчарки на виїзді із села Колоденка Рівненського району долучилися патрульні, кінологи і зоозахисники, забезпечуючи її водою і харчами. Особисто на місце події також виїхав начальник управління Патрульної поліції областіКоли екіпаж патрульних відволікав пса, головному патрульному вдалося перерізати повідок, обмотаний навколо металевої конструкції. Однак навіть після звільнення собака з місця так і не зрушив. Коли поліцейські його відігнали, пес через деякий час знову повернувся.Цілу ніч з вівчаркою були зоозахисники. Приїхав кінолог. І, на щастя, близько 10-ї години ранку собаку вдалося забрати.Про цей випадок поліцейські повідомили керівництво комунального підприємства міста, яке спочатку погодилося, а потім відмовилося забрати вівчарку до себе.Приборкати норовливого пса, якому орієнтовно три роки, зумів молодший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Рівненській області старший сержант поліції. Спочатку на контакт з ним пес не йшов. Тому протягом дня навідуватися до вівчарки кінологу довелося не раз.- Утім, під ранок поведінка пса не змінилася, — говорить Михайло Рубель. — Тому спочатку його вдалося принадити пряником. А згодом, як одягнув повідок, тварина стала цілком адекватною, сіла в службове авто, де жодної агресії не проявлявла. Потім її доставили до місця призначення, де помістили у вольєр.Загалом агресивність собаки кінолог пояснює стресовістю ситуації, адже вівчарка опинилася у невідомому місці покинута господарем, чи спеціально вивезена кимось…На місці події понад добу несли службу і волонтери, які підготовувавли собаку і наглядали за нею. Зоозахисники знайшла їй тимчасовий притулок. Поки псу шукають надійних господарів, його символічно кличуть Ромчиком.

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