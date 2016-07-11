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На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО

На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО
На Рівненщині набуло резонансу повідомлення у ЗМІ про покинутого прив’язаного біля рекламного щита під палючим сонцем обабіч автодороги «Київ-Чоп» собаку, який агресивно себе поводив і нікого не підпускав.

Про це інформує сайт RvNews.

До порятунку німецької вівчарки на виїзді із села Колоденка Рівненського району долучилися патрульні, кінологи і зоозахисники, забезпечуючи її водою і харчами. Особисто на місце події також виїхав начальник управління Патрульної поліції області Сергій Мерчук.

На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО

Коли екіпаж патрульних відволікав пса, головному патрульному вдалося перерізати повідок, обмотаний навколо металевої конструкції. Однак навіть після звільнення собака з місця так і не зрушив. Коли поліцейські його відігнали, пес через деякий час знову повернувся.

Цілу ніч з вівчаркою були зоозахисники. Приїхав кінолог. І, на щастя, близько 10-ї години ранку собаку вдалося забрати.

На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО

Про цей випадок поліцейські повідомили керівництво комунального підприємства міста, яке спочатку погодилося, а потім відмовилося забрати вівчарку до себе.

Приборкати норовливого пса, якому орієнтовно три роки, зумів молодший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Рівненській області старший сержант поліції Михайло Рубель. Спочатку на контакт з ним пес не йшов. Тому протягом дня навідуватися до вівчарки кінологу довелося не раз.

- Утім, під ранок поведінка пса не змінилася, — говорить Михайло Рубель. — Тому спочатку його вдалося принадити пряником. А згодом, як одягнув повідок, тварина стала цілком адекватною, сіла в службове авто, де жодної агресії не проявлявла. Потім її доставили до місця призначення, де помістили у вольєр.

На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО

Загалом агресивність собаки кінолог пояснює стресовістю ситуації, адже вівчарка опинилася у невідомому місці покинута господарем, чи спеціально вивезена кимось…

На місці події понад добу несли службу і волонтери, які підготовувавли собаку і наглядали за нею. Зоозахисники знайшла їй тимчасовий притулок. Поки псу шукають надійних господарів, його символічно кличуть Ромчиком.

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Теги: собака, Рівненщина, порятунок, кінолог, поліція
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