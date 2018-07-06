На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
Сьогодні, 08:32
У селі Скірче Горохівського району правоохоронці виявили та вилучили 989 рослин снотворного маку.
Про це пише Волинь Нова.
Город належить 62-річному місцевому мешканцю.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Город належить 62-річному місцевому мешканцю.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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