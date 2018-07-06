вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку

На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
У селі Скірче Горохівського району правоохоронці виявили та вилучили 989 рослин снотворного маку.

Про це пише Волинь Нова.

Город належить 62-річному місцевому мешканцю.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, мак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:47
На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
Сьогодні, 08:32
Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Схожі новини
Волинянин вирощував мак у себе на городі Волинянин вирощував мак у себе на городі
06 липень, 2018, 11:27
Волинянкам за плантації маку «світить» 7 років тюрми Волинянкам за плантації маку «світить» 7 років тюрми
14 липень, 2017, 11:47
Поліція вилучила мак на Волині Поліція вилучила мак на Волині
05 липень, 2017, 15:41
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
02 серпень, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті на день відключать воду
Сьогодні, 09:54
 0
Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
 0
16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:33
 0
Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿