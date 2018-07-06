На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку





Про це пише



Город належить 62-річному місцевому мешканцю.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скірче Горохівського району правоохоронці виявили та вилучили 989 рослин снотворного маку.Про це пише Волинь Нова Город належить 62-річному місцевому мешканцю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію