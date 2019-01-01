У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць





Про це йдеться у розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.



Зазначають, що вулиця буде перекрита з 9:00 години 5 серпня (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28 та 32) до завершення робіт.



Причина такого обмеження – виконання аварійних ремонтних робіт зливової мережі.

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