У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:47
У Луцьку через ремонт перекриють рух вулицею Кравчука.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.
Зазначають, що вулиця буде перекрита з 9:00 години 5 серпня (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28 та 32) до завершення робіт.
Причина такого обмеження – виконання аварійних ремонтних робіт зливової мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.
Зазначають, що вулиця буде перекрита з 9:00 години 5 серпня (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28 та 32) до завершення робіт.
Причина такого обмеження – виконання аварійних ремонтних робіт зливової мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:47
На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
Сьогодні, 08:32