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У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць

У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
У Луцьку через ремонт перекриють рух вулицею Кравчука.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.

Зазначають, що вулиця буде перекрита з 9:00 години 5 серпня (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28 та 32) до завершення робіт.

Причина такого обмеження – виконання аварійних ремонтних робіт зливової мережі.

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Теги: перекриття, Луцьк, рух
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