Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.304, а продаж - 25.714.
Євро при купівлі становить - 27.887, продажу - 28.605.
Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.210, продаж - 6.643.
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Євро при купівлі становить - 27.887, продажу - 28.605.
Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.210, продаж - 6.643.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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