Курс валют у Луцьку на 5 липня





Євро при купівлі становить - 27.887, продажу - 28.605.



Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.210, продаж - 6.643.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.304, а продаж - 25.714.Євро при купівлі становить - 27.887, продажу - 28.605.Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.210, продаж - 6.643.

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