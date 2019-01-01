Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день





Трохима у народі прозвали Безсонником тому, що в розпалі була пора робочих жнив, - пише



У цей день не прийнято було спати допізна. Тим більше, що ночі до 5 серпня і так ставали довшими - важливо було встигнути виконати усі роботи до настання сутінків. Саме 5 серпня зазвичай починалася страда - роботи у селян було більше ніж достатньо.



В цей день майже завжди стояла суха погода, тому наші предки намагалися кожну годину проводити з користю для справи.



Не можна було спати до обіду, адже робота не чекає і потрібно встигнути якомога більше. "Довго спати — добра не бачити", — говорили люди.



Дівчата, які бажають, щоб у них не було відбою від хлопців, вмивалися вранці калиновим соком. А ось рубати гілки калини в це день – до великого нещастя.



Одиноким хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна. Вважалося, що в цей день русалки водять хороводи і горе тому, хто попадеться їм на очі. Вони можуть напустити хворобу або залоскотати до смерті.



Також на Трохима дотримувались й інших заборон.



У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.



Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.



Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.



Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 серпня за народним календарем відзначається свято Трохима Безсонника. Також це дата пам'яті святого Трофима і ще 14-ти мучеників, які стали жертвами гонінь на християн в кінці III – початку IV століть.Трохима у народі прозвали Безсонником тому, що в розпалі була пора робочих жнив, - пише znaj.ua У цей день не прийнято було спати допізна. Тим більше, що ночі до 5 серпня і так ставали довшими - важливо було встигнути виконати усі роботи до настання сутінків. Саме 5 серпня зазвичай починалася страда - роботи у селян було більше ніж достатньо.В цей день майже завжди стояла суха погода, тому наші предки намагалися кожну годину проводити з користю для справи.Не можна було спати до обіду, адже робота не чекає і потрібно встигнути якомога більше. "Довго спати — добра не бачити", — говорили люди.Дівчата, які бажають, щоб у них не було відбою від хлопців, вмивалися вранці калиновим соком. А ось рубати гілки калини в це день – до великого нещастя.Одиноким хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна. Вважалося, що в цей день русалки водять хороводи і горе тому, хто попадеться їм на очі. Вони можуть напустити хворобу або залоскотати до смерті.Також на Трохима дотримувались й інших заборон.У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.

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