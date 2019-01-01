вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день

Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
5 серпня за народним календарем відзначається свято Трохима Безсонника. Також це дата пам'яті святого Трофима і ще 14-ти мучеників, які стали жертвами гонінь на християн в кінці III – початку IV століть.

Трохима у народі прозвали Безсонником тому, що в розпалі була пора робочих жнив, - пише znaj.ua.

У цей день не прийнято було спати допізна. Тим більше, що ночі до 5 серпня і так ставали довшими - важливо було встигнути виконати усі роботи до настання сутінків. Саме 5 серпня зазвичай починалася страда - роботи у селян було більше ніж достатньо.

В цей день майже завжди стояла суха погода, тому наші предки намагалися кожну годину проводити з користю для справи.

Не можна було спати до обіду, адже робота не чекає і потрібно встигнути якомога більше. "Довго спати — добра не бачити", — говорили люди.

Дівчата, які бажають, щоб у них не було відбою від хлопців, вмивалися вранці калиновим соком. А ось рубати гілки калини в це день – до великого нещастя.

Одиноким хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна. Вважалося, що в цей день русалки водять хороводи і горе тому, хто попадеться їм на очі. Вони можуть напустити хворобу або залоскотати до смерті.

Також на Трохима дотримувались й інших заборон.

У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.

Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.

Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 5 серпня, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:33
Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 5 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою
Сьогодні, 02:32
Як у Луцьку відзначили день ВДВ за «старим стилем». ВІДЕО Як у Луцьку відзначили день ВДВ за «старим стилем». ВІДЕО
03 серпень, 10:30
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука
02 серпень, 15:25
1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
01 серпень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті на день відключать воду
Сьогодні, 09:54
 0
Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
 0
16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:33
 0
Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿