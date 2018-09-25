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16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу

16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
У багатодітній сім’ї з міста Володимира-Волинського важко захворіла шістнадцятирічна донька Анна.

Зараз дівчинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії гострих інтоксикацій у національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це йдеться у на сторінці Володимир-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, - пишуть Волинські новини.

Аня потребує лікування та довготривалої реабілітації. Через скрутне матеріальне становище, мама дівчинки звертається за допомогою до усіх небайдужих людей допомогти дівчинці подолати хворобу.

Номер картки: ОщадБанк 4790700009232951,

мама – Оксана Володимирівна Поліщук 0631031307.

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Теги: дитина, хвороба
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