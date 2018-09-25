16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу





Зараз дівчинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії гострих інтоксикацій у національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це йдеться у на сторінці Володимир-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, - пишуть



Аня потребує лікування та довготривалої реабілітації. Через скрутне матеріальне становище, мама дівчинки звертається за допомогою до усіх небайдужих людей допомогти дівчинці подолати хворобу.



Номер картки: ОщадБанк 4790700009232951,



мама – Оксана Володимирівна Поліщук 0631031307.

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