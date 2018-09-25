16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:33
У багатодітній сім’ї з міста Володимира-Волинського важко захворіла шістнадцятирічна донька Анна.
Зараз дівчинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії гострих інтоксикацій у національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це йдеться у на сторінці Володимир-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, - пишуть Волинські новини.
Аня потребує лікування та довготривалої реабілітації. Через скрутне матеріальне становище, мама дівчинки звертається за допомогою до усіх небайдужих людей допомогти дівчинці подолати хворобу.
Номер картки: ОщадБанк 4790700009232951,
мама – Оксана Володимирівна Поліщук 0631031307.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зараз дівчинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії гострих інтоксикацій у національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це йдеться у на сторінці Володимир-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, - пишуть Волинські новини.
Аня потребує лікування та довготривалої реабілітації. Через скрутне матеріальне становище, мама дівчинки звертається за допомогою до усіх небайдужих людей допомогти дівчинці подолати хворобу.
Номер картки: ОщадБанк 4790700009232951,
мама – Оксана Володимирівна Поліщук 0631031307.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті на день відключать воду
Сьогодні, 09:54
Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
16-річна дівчина з Волині важко захворіла: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:33
Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13