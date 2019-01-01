Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
Уродженець села Деревок Любешівського району, вихованець СК «Воїн», Юрій Пасич виборов друге місце на Чемпіонаті світу з ММА, що проходить у Римі.
Таким чином волинянин додав ще одну нагороду до скарбнички збірної України, - пише газета Нове життя.
А його старший брат Іван Пасич виборов на цих змаганнях бронзу.
Нагадаємо, що лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).
Таким чином збірна України з ММА зайняла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу.
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Таким чином волинянин додав ще одну нагороду до скарбнички збірної України, - пише газета Нове життя.
А його старший брат Іван Пасич виборов на цих змаганнях бронзу.
Нагадаємо, що лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).
Таким чином збірна України з ММА зайняла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу.
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