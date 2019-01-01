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Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА

Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Уродженець села Деревок Любешівського району, вихованець СК «Воїн», Юрій Пасич виборов друге місце на Чемпіонаті світу з ММА, що проходить у Римі.

Таким чином волинянин додав ще одну нагороду до скарбнички збірної України, - пише газета Нове життя.

А його старший брат Іван Пасич виборов на цих змаганнях бронзу.

Нагадаємо, що лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).

Таким чином збірна України з ММА зайняла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу.


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Теги: перемога
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