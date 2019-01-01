Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА

Юрій Пасич виборов друге місце на Чемпіонаті світу з ММА, що проходить у Римі.



Таким чином волинянин додав ще одну нагороду до скарбнички збірної України, - пише газета



А його старший брат Іван Пасич виборов на цих змаганнях бронзу.



Нагадаємо, що



Таким чином збірна України з ММА зайняла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець села Деревок Любешівського району, вихованець СК «Воїн»,виборов друге місце на Чемпіонаті світу з ММА, що проходить у Римі.Таким чином волинянин додав ще одну нагороду до скарбнички збірної України, - пише газета Нове життя А його старший братвиборов на цих змаганнях бронзу.Нагадаємо, що лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).Таким чином збірна України з ММА зайняла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу.

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