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У волинському місті на день відключать воду

У волинському місті на день відключать воду
У Рожищі через відновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів відключать воду.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.

Зазначають, що припинять водопостачання у середу, 7 серпня, з 8:00 до 20:00.

Мешканцям міста радять завчасно запастися водою.

«Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.

Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Рожище, Волиьнь, міськрада
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