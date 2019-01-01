У волинському місті на день відключать воду
Сьогодні, 09:54
У Рожищі через відновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів відключать воду.
Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.
Зазначають, що припинять водопостачання у середу, 7 серпня, з 8:00 до 20:00.
Мешканцям міста радять завчасно запастися водою.
«Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.
Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради.
Зазначають, що припинять водопостачання у середу, 7 серпня, з 8:00 до 20:00.
Мешканцям міста радять завчасно запастися водою.
«Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.
Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті на день відключать воду
Сьогодні, 09:54
Волинянин – срібний призер чемпіонату світу з ММА
Сьогодні, 09:43
Яке свято 5 серпня: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13