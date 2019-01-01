У волинському місті на день відключать воду





Про це повідомили на сайті



Зазначають, що припинять водопостачання у середу, 7 серпня, з 8:00 до 20:00.



Мешканцям міста радять завчасно запастися водою.



«Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.



Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі через відновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів відключать воду.Про це повідомили на сайті Рожищенської міськради Зазначають, що припинять водопостачання у середу, 7 серпня, з 8:00 до 20:00.Мешканцям міста радять завчасно запастися водою.«Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

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