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Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода

Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода
В Україні через негоду знеструмленими залишаються 83 населені пункти у чотирьох областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, без електроенергії залишаються 37 населених пунктів у Донецькій області, у Запорізькій - 21, Луганській - 21 та Дніпропетровській - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Впродовж 3-4 серпня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів та були випадки підтоплень домогосподарств та підвалів.

Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.

За добу підрозділи ДСНС прибрали 81 дерево, відкачали 5 тис. 563 куб. м води, відбуксировали 20 автомобілів.

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Теги: негода, Україна, лихо
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