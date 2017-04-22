Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода
Сьогодні, 10:02
В Україні через негоду знеструмленими залишаються 83 населені пункти у чотирьох областях.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Так, без електроенергії залишаються 37 населених пунктів у Донецькій області, у Запорізькій - 21, Луганській - 21 та Дніпропетровській - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Впродовж 3-4 серпня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів та були випадки підтоплень домогосподарств та підвалів.
Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.
За добу підрозділи ДСНС прибрали 81 дерево, відкачали 5 тис. 563 куб. м води, відбуксировали 20 автомобілів.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Так, без електроенергії залишаються 37 населених пунктів у Донецькій області, у Запорізькій - 21, Луганській - 21 та Дніпропетровській - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Впродовж 3-4 серпня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів та були випадки підтоплень домогосподарств та підвалів.
Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.
За добу підрозділи ДСНС прибрали 81 дерево, відкачали 5 тис. 563 куб. м води, відбуксировали 20 автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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