Без світла і води: у чотирьох областях України вирувала негода





Про це повідомляє прес-служба



Так, без електроенергії залишаються 37 населених пунктів у Донецькій області, у Запорізькій - 21, Луганській - 21 та Дніпропетровській - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.



Впродовж 3-4 серпня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів та були випадки підтоплень домогосподарств та підвалів.



Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.



За добу підрозділи ДСНС прибрали 81 дерево, відкачали 5 тис. 563 куб. м води, відбуксировали 20 автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні через негоду знеструмленими залишаються 83 населені пункти у чотирьох областях.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України Так, без електроенергії залишаються 37 населених пунктів у Донецькій області, у Запорізькій - 21, Луганській - 21 та Дніпропетровській - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.Впродовж 3-4 серпня в Одеській області внаслідок інтенсивних опадів та були випадки підтоплень домогосподарств та підвалів.Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.За добу підрозділи ДСНС прибрали 81 дерево, відкачали 5 тис. 563 куб. м води, відбуксировали 20 автомобілів.

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