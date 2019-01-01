Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
Сьогодні, 10:30
У Луцьку прихильники Волинської єпархії УПЦ організують хресний хід.
Захід відбудеться 11 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що захід відбудеться о 16:00. У зв'язку з цим, правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок та обмежать рух наступними вулицями:
проспект Соборності - проспект Перемоги - проспект Василя Мойсея - вулиця Винниченка - Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - майдан Братський міст - вулиця Данила Галицького.
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Захід відбудеться 11 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що захід відбудеться о 16:00. У зв'язку з цим, правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок та обмежать рух наступними вулицями:
проспект Соборності - проспект Перемоги - проспект Василя Мойсея - вулиця Винниченка - Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - майдан Братський міст - вулиця Данила Галицького.
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