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Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух

Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
У Луцьку прихильники Волинської єпархії УПЦ організують хресний хід.

Захід відбудеться 11 липня, – повідомили у прес-службі Луцькради.

Зазначають, що захід відбудеться о 16:00. У зв'язку з цим, правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок та обмежать рух наступними вулицями:

проспект Соборності - проспект Перемоги - проспект Василя Мойсея - вулиця Винниченка - Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - майдан Братський міст - вулиця Данила Галицького.

Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух

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Теги: УПЦ МП, Волинь, Луцьк, хресний хід, перекриття
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