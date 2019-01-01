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Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО

Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
У Старій Вижівці святкували 511-ту річницю з дня першої писемної згадки про селище.

Урочистості з нагоди Дня селища відбулися в неділю, 4 серпня, - пише прес-служба Волинської ОДА.

"511 років – це поважний вік для селища, за який сформувалися певні традиції та ментальність. Найвища цінність селища – це чудові, працьовиті старовижівчани. Сьогодні, в першу чергу, хочу побажати вам здоров’я, щастя, благополуччя, мирного неба над головою та розквіту вашому краю. Звичайно ж, сьогодні перед фактично новонародженою громадою стоїть ще багато завдань, які, я впевнений, вдасться реалізувати доклавши спільних зусиль. Ми, обласна виконавча влада, будемо робити все від нас залежне, аби допомогти вам у цьому. Адже покращення якості життя та добробуту людей – основне наше завдання, – звернувся до присутніх тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук.

Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО
Як у Старій Вижівці святкували День селища. ФОТО

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Теги: Стара Вижівка
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