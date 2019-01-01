Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:07
У селі Рованці під Луцьком зібралися тисячі прихильників української національної культури, аби поспілкуватися, відпочити, потанцювати і насолодитися справжнім драйвом якісного українського року у поєднанні з чуттєвими мелодіями лайт-сцени. Це був – третій, завершальний день тринадцятого фестивалю «Бандерштат», який відгримів 4 серпня.
Найяскравіші моменти дня – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Третій фестивальний день розпочався з гутірки. Оскільки цьогоріч на фесті була тільки одна сцена, організатори запросили цікавих спікерів з різних сфер, які компенсовували невелику музичну насиченість заходу своїми живими і актуальними розмовами.
Цього разу відкрила гутірку Людмила Осипчук, яка розповідала про сміття на фестивалі та у житті, а також про те, як можна долучитися до еко-волонтерського руху. Згодом на сцені з’явилася Іванка Світляр з проектом «Р.І.Д», говорила про те, як і чому потрібно говорити правильно. Дмитро Іванов та Дмитро Лобанов спілкувалися з гостями гутірок про роботу над фільмом «Людина з табуретом». Катерина Приймак та жіночий ветеранський рух розповідали про проект «Амбасадор» та фільм «Невидимий батальйон». Микола Панченко та Мирослав Сімка вчили, «як красти бюджетні кошти». Виступали також Іван Семесюк, Дмитро Лазуткін, Павло Коробчук та Ігор Кулик.
Зранку для гостей влаштовували також різноманітні показові виступи.
Так, там змагалися спортсмени – силачі, які усім охочим дали змогу потягати залізо. Переможців нагороджували абонементами у спортзал «Plaza». Спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць» також хизувався своїми вихованцями, які «і на голки ляжуть і цеглу на собі поб’ють».
Впродовж усього фестивалю на території діяло дитяче містечко із батутами та надувними кульками і програма "Love it art" з цікавими і оригінальними пропозиціями для гостей.
Концертна програма розпочалася після 17 години. Традиційні ведучі фестивалю Вікторія Жуковська та М'яч, які разом проводили дійство запалювали публіку і спілкувалися з гостями, розповідаючи про гурти і виконавців, які мали з’являтися на сцені впродовж вечора. Час від часу також шукали власників загублених речей або батьків дітей, що часто губилися у такому натовпі.
"Розігрівали" народ учасники Гурту
, за ними виступали Flitі «хевіметалісти» Detach. Після невеликої перерви усі з нетерпінням чекали запальних пісень від "Жадана і Собак". Потім на сцені з’явився Сергій Колос зі своїм "Фіолетом", за ним – гурт із прикарпатською родзинкою "Каrna" і чуттєвий "Бумбокс". Між іншим, останні цього року їдуть у великий концертний тур, де Луцька в програмі немає, проте, вони все ж завітали на "Бандерштат". Згодом сцена перейшла у режим "тихої" разом із "Один в каное", які у своїй звичній манері створили на території фестивалю атмосферу романтики і ніжності. Опісля для найвитриваліших працював діджей. Tapolsky.
Паралельно не припиняв роботу і фудкорт, де годували смачно, але за «фестивальними» цінами. Над вечір черги людей, що хотіли зігрітися кавою зростали і розтягувалися, але палаток з гарячими напоями вистачало. До слова, фестиваль пропагує здоровий спосіб життя, тож жодного алкоголю тут не було, а раптом когось ловили з пляшкою спиртного, то відразу штрафували і знімали вхідний браслет.
Варто зазначити, що фестиваль «Бандерштат» буде і наступного року, зі сцени це пообіцяв український політик Ігор Гузь, тим самим розвінчавши переживання фестивальників, що тринадцятий «Бандер» може стати останнім.
Перед закінченям концерту ведучі наголосили, що усі фестивальники повинні покинути наметове містечко до 10 ранку 5 серпня.
ЗГАДУЄМО ПЕРШІ ДВА ДНІ ФЕСТИВАЛЮ!
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Найяскравіші моменти дня – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Третій фестивальний день розпочався з гутірки. Оскільки цьогоріч на фесті була тільки одна сцена, організатори запросили цікавих спікерів з різних сфер, які компенсовували невелику музичну насиченість заходу своїми живими і актуальними розмовами.
Цього разу відкрила гутірку Людмила Осипчук, яка розповідала про сміття на фестивалі та у житті, а також про те, як можна долучитися до еко-волонтерського руху. Згодом на сцені з’явилася Іванка Світляр з проектом «Р.І.Д», говорила про те, як і чому потрібно говорити правильно. Дмитро Іванов та Дмитро Лобанов спілкувалися з гостями гутірок про роботу над фільмом «Людина з табуретом». Катерина Приймак та жіночий ветеранський рух розповідали про проект «Амбасадор» та фільм «Невидимий батальйон». Микола Панченко та Мирослав Сімка вчили, «як красти бюджетні кошти». Виступали також Іван Семесюк, Дмитро Лазуткін, Павло Коробчук та Ігор Кулик.
Зранку для гостей влаштовували також різноманітні показові виступи.
Так, там змагалися спортсмени – силачі, які усім охочим дали змогу потягати залізо. Переможців нагороджували абонементами у спортзал «Plaza». Спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць» також хизувався своїми вихованцями, які «і на голки ляжуть і цеглу на собі поб’ють».
Впродовж усього фестивалю на території діяло дитяче містечко із батутами та надувними кульками і програма "Love it art" з цікавими і оригінальними пропозиціями для гостей.
Концертна програма розпочалася після 17 години. Традиційні ведучі фестивалю Вікторія Жуковська та М'яч, які разом проводили дійство запалювали публіку і спілкувалися з гостями, розповідаючи про гурти і виконавців, які мали з’являтися на сцені впродовж вечора. Час від часу також шукали власників загублених речей або батьків дітей, що часто губилися у такому натовпі.
"Розігрівали" народ учасники Гурту
Паралельно не припиняв роботу і фудкорт, де годували смачно, але за «фестивальними» цінами. Над вечір черги людей, що хотіли зігрітися кавою зростали і розтягувалися, але палаток з гарячими напоями вистачало. До слова, фестиваль пропагує здоровий спосіб життя, тож жодного алкоголю тут не було, а раптом когось ловили з пляшкою спиртного, то відразу штрафували і знімали вхідний браслет.
Варто зазначити, що фестиваль «Бандерштат» буде і наступного року, зі сцени це пообіцяв український політик Ігор Гузь, тим самим розвінчавши переживання фестивальників, що тринадцятий «Бандер» може стати останнім.
Перед закінченям концерту ведучі наголосили, що усі фестивальники повинні покинути наметове містечко до 10 ранку 5 серпня.
ЗГАДУЄМО ПЕРШІ ДВА ДНІ ФЕСТИВАЛЮ!
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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