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На Волині за тиждень сталось 30 пожеж

На Волині за тиждень сталось 30 пожеж
Волинські рятувальники загасили 30 пожеж, серед яких 5 – загорання сухої трави через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зокрема 1 серпня близько 16 години трапилася загорання сухої трави на площі 0,2 га поблизу селища Турійськ. Ліквідували вогонь працівники 17 Державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Того ж дня в селі Куснище Любомльського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га. Погасили вогонь працівники 10 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

3 серпня. о 15:17 в селі Ольганівка Рожищенського району спалахнула суха трава на площі 1 га. Займання приборкали працівники 3 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

Крім того о 16:35 в селі Прохід Рантнівського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,02 га. Ліквідували вогонь працівники 14 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також о 17:19 в селі Лісово Маневицького району в урочищі «Груздок» виникло загорання сухої трави на площі 0,3 га. На місце прибули працівники 13 ДПРЧ, які приборкали вогонь. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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Теги: Волинь, рятувальник, пожежа
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