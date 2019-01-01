На Волині за тиждень сталось 30 пожеж
Сьогодні, 11:15
Волинські рятувальники загасили 30 пожеж, серед яких 5 – загорання сухої трави через необережне поводження з вогнем.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зокрема 1 серпня близько 16 години трапилася загорання сухої трави на площі 0,2 га поблизу селища Турійськ. Ліквідували вогонь працівники 17 Державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Того ж дня в селі Куснище Любомльського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га. Погасили вогонь працівники 10 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
3 серпня. о 15:17 в селі Ольганівка Рожищенського району спалахнула суха трава на площі 1 га. Займання приборкали працівники 3 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Крім того о 16:35 в селі Прохід Рантнівського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,02 га. Ліквідували вогонь працівники 14 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 17:19 в селі Лісово Маневицького району в урочищі «Груздок» виникло загорання сухої трави на площі 0,3 га. На місце прибули працівники 13 ДПРЧ, які приборкали вогонь. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зокрема 1 серпня близько 16 години трапилася загорання сухої трави на площі 0,2 га поблизу селища Турійськ. Ліквідували вогонь працівники 17 Державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Того ж дня в селі Куснище Любомльського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,5 га. Погасили вогонь працівники 10 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
3 серпня. о 15:17 в селі Ольганівка Рожищенського району спалахнула суха трава на площі 1 га. Займання приборкали працівники 3 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Крім того о 16:35 в селі Прохід Рантнівського району виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 0,02 га. Ліквідували вогонь працівники 14 ДПРЧ. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 17:19 в селі Лісово Маневицького району в урочищі «Груздок» виникло загорання сухої трави на площі 0,3 га. На місце прибули працівники 13 ДПРЧ, які приборкали вогонь. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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