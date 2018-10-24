Назвали галузі, в яких на Волині працює найбільше нелегалів





Про це повідомляє



Так, під час проведення перевірки виявили 253 працівники, які виконували роботу без оформлення трудових відносин.



Найбільшу кількість нелегальних працівників викрили в таких галузях: транспорт, будівництво, торгівля.



За результатами проведення інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи працевлаштували 6393 працівники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом першого півріччя 2019 року посадові особи управління Держпраці у Волинській області провели 244 інспекційних відвідувань, з них - 189 на перевірку неоформлених працівників.Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області. Так, під час проведення перевірки виявили 253 працівники, які виконували роботу без оформлення трудових відносин.Найбільшу кількість нелегальних працівників викрили в таких галузях: транспорт, будівництво, торгівля.За результатами проведення інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи працевлаштували 6393 працівники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію