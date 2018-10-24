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Назвали галузі, в яких на Волині працює найбільше нелегалів

Назвали галузі, в яких на Волині працює найбільше нелегалів
Протягом першого півріччя 2019 року посадові особи управління Держпраці у Волинській області провели 244 інспекційних відвідувань, з них - 189 на перевірку неоформлених працівників.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

Так, під час проведення перевірки виявили 253 працівники, які виконували роботу без оформлення трудових відносин.

Найбільшу кількість нелегальних працівників викрили в таких галузях: транспорт, будівництво, торгівля.

За результатами проведення інспекційних відвідувань та інформаційно-роз’яснювальної роботи працевлаштували 6393 працівники.


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Теги: Волинь, перевірка, нелегальні працівники
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