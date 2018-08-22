Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті світу із веслування на байдарках
Сьогодні, 11:23
У місті Пітешті (Румунія) завершився чемпіонат світу із веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23-х років. Серед призерів – волинянин.
Про це інформує Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності на своїй сторінці у facebook.
У третій день чемпіонату ковельчанин Павло Борсук (СДЮШОР «Олімп», ОШВСМ) виборов срібну медаль на дистанції 200 м серед юніорів в каное-одиночці. Він показав результат 41,605 с.
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Про це інформує Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності на своїй сторінці у facebook.
У третій день чемпіонату ковельчанин Павло Борсук (СДЮШОР «Олімп», ОШВСМ) виборов срібну медаль на дистанції 200 м серед юніорів в каное-одиночці. Він показав результат 41,605 с.
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