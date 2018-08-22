Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті світу із веслування на байдарках





Про це інформує Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності на своїй сторінці у facebook.



У третій день чемпіонату ковельчанин Павло Борсук (СДЮШОР «Олімп», ОШВСМ) виборов срібну медаль на дистанції 200 м серед юніорів в каное-одиночці. Він показав результат 41,605 с.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Пітешті (Румунія) завершився чемпіонат світу із веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді до 23-х років. Серед призерів – волинянин.Про це інформує Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності на своїй сторінці у facebook.У третій день чемпіонату ковельчанин Павло Борсук (СДЮШОР «Олімп», ОШВСМ) виборов срібну медаль на дистанції 200 м серед юніорів в каное-одиночці. Він показав результат 41,605 с.

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