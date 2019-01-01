Волинська велосипедистка – переможниця чемпіонату України
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Цими вихідними завершився чемпіонат України із велоспорту (маунтенбайк), який проходив у Чернівцях
Так, в індивідуальній гонці вгору за сумою двох турів, волинські спортсмени вибороли три призові місця, - інформує прес-служба відділу спорту ОДА.
Першою у цьому заїзді стала учениця ОДЮСШ «Юний динамівець», Олександра Шишмарьова . Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.
Другою серед юніорок стала Ірина Шиманська, учениця ШВСМ вихованка В.С. Ковальова Серед дівчат 13-14 років срібло у Валерії Іосенко, теж учениці ШВСМ. Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.
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Так, в індивідуальній гонці вгору за сумою двох турів, волинські спортсмени вибороли три призові місця, - інформує прес-служба відділу спорту ОДА.
Першою у цьому заїзді стала учениця ОДЮСШ «Юний динамівець», Олександра Шишмарьова . Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.
Другою серед юніорок стала Ірина Шиманська, учениця ШВСМ вихованка В.С. Ковальова Серед дівчат 13-14 років срібло у Валерії Іосенко, теж учениці ШВСМ. Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.
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