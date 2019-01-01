Волинська велосипедистка – переможниця чемпіонату України





Так, в індивідуальній гонці вгору за сумою двох турів, волинські спортсмени вибороли три призові місця, - інформує прес-служба відділу спорту ОДА.



Першою у цьому заїзді стала учениця ОДЮСШ «Юний динамівець», Олександра Шишмарьова . Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.



Другою серед юніорок стала Ірина Шиманська, учениця ШВСМ вихованка В.С. Ковальова Серед дівчат 13-14 років срібло у Валерії Іосенко, теж учениці ШВСМ. Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними завершився чемпіонат України із велоспорту (маунтенбайк), який проходив у ЧернівцяхТак, в індивідуальній гонці вгору за сумою двох турів, волинські спортсмени вибороли три призові місця, - інформує прес-служба відділу спорту ОДА.Першою у цьому заїзді стала учениця ОДЮСШ «Юний динамівець»,. Тренери -таДругою серед юніорок стала, учениця ШВСМ вихованкаСеред дівчат 13-14 років срібло у, теж учениці ШВСМ. Тренери - В.В Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов.

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