На Волині «привідкриють» пункт пропуску

У зв'язку з проведенням Європейських днів добрросусідства працюватиме тимчасовий пункт перетину кордону Адамчуки.Про це повідомили на сайті Шацької райдержадміністрації.Захід відбудеться протягом 9-11 липня. В той же час і буде відкритий пункт пропуску.Під час Європейських днів добросусідства на пунктах Адамчуки (Україна) – Збереже (Республіка Польща) буде здійснюватись прикордонний контроль та митне оформлення в тимчасовому пункті пропуску (с.Адамчуки), що дасть можливість пішого та велосипедного перетинання кордону з Польщею.Зазначимо, що наявність закордонного паспорта з візою, біометричного паспорту, картки MПР обов’язкова.Години роботи пункту пропуску:9 серпня (п’ятниця) – 10:00 – 21:00,10 серпня (субота) – 9:00 – 21:00,11 серпня (неділя) – 09:00 – 23:00.