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На Волині «привідкриють» пункт пропуску

На Волині «привідкриють» пункт пропуску
У зв'язку з проведенням Європейських днів добрросусідства працюватиме тимчасовий пункт перетину кордону Адамчуки.

Про це повідомили на сайті Шацької райдержадміністрації.

Захід відбудеться протягом 9-11 липня. В той же час і буде відкритий пункт пропуску.

Під час Європейських днів добросусідства на пунктах Адамчуки (Україна) – Збереже (Республіка Польща) буде здійснюватись прикордонний контроль та митне оформлення в тимчасовому пункті пропуску (с.Адамчуки), що дасть можливість пішого та велосипедного перетинання кордону з Польщею.

Зазначимо, що наявність закордонного паспорта з візою, біометричного паспорту, картки MПР обов’язкова.

Години роботи пункту пропуску:

9 серпня (п’ятниця) – 10:00 – 21:00,
10 серпня (субота) – 9:00 – 21:00,
11 серпня (неділя) – 09:00 – 23:00.

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Теги: пункт пропуску, Адамчуки, Волинь
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