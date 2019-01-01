У волинському місті горіла господарська споруда
Сьогодні, 12:40
У Ковелі на вулиці Косачів горіла господарська споруда.
Про пожежу доповіла 5 серпня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради головна спеціалістка відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель
«Пожежно-рятувальна служба виїжджала 2 серпня на вулицю Косачів, 17. Там горіла господарська будівля. Пошкоджений дах та речі домашнього вжитку», – розповіла вона.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем.
Рятувальники встановлюють власника споруди, дах якої згорів.
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Про пожежу доповіла 5 серпня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради головна спеціалістка відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич, - пише Район.Ковель
«Пожежно-рятувальна служба виїжджала 2 серпня на вулицю Косачів, 17. Там горіла господарська будівля. Пошкоджений дах та речі домашнього вжитку», – розповіла вона.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем.
Рятувальники встановлюють власника споруди, дах якої згорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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