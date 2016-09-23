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Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон

Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон
У суботу, 3 серпня, Луцький прикордонний наряд зупинив жінку на напрямку «Мокрани(РБ)–Доманове» за кілька сотень метрів від кордону.

Під час перевірки документів встановили, що вона є громадянкою Росії, - інформує прес-служба Держприкордонної служби України.

Також з’ясували, що напередодні в пункті пропуску «Доманове» цій громадянці відмовили в пропуску на територію України, так як у неї були відсутні належні документи на право перетину кордону. Крім того, відповідно до відомчої бази даних, їй був заборонений в’їзд на територію України до 2024 року.

Наразі за порушення державного кордону на особу склали протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Також заборони в’їзд в Україну терміном на 10 років.

Зазначають, жінку передали білоруським прикордонникам.

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Теги: українсько-білоруський кордон, росіянка, затримали
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