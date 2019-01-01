Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-384 09:00 -17:00 с. Хворостів, вул. Тиха2 КТП-109 09:00 -17:00 с. Селець, вул.: Крайця, Першотравнева3. КТП-265 09:00 -17:00 с. Селець, вул. ЛопатінаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кв Л-55-02 чистка траси 10:00-17:00 с.Поромів2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-197 чистка траси 10:00-17:00 с. Іванівка3 ПЛ-04кв Л-3від КТП-172 чистка траси10:00-17:00 с. Лежниця1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-94 09:30 – 16:30 с. Дубровиця вул.Центральна2. ПЛ-10 кВ Л-44-02 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-3279:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-194 ПЛ-10кВ 40-0510:30-15:00ПЛ-10кВ 40-05КТП-246 с. ЖорнищеСелищна рада смт.ОликаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-248 с. НосовичіСелищна рада смт.ОликаКТП-249 с.НосовичіДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-318 с. НосовичіКТП-342 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"КТП-343ПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна Володимирівна ПЛ-10кВ 40-05КТП-246 с. Жорнищевул. Шевченка, вул. Центральна,КТП-248 с. Носовичівул. Центральна,КТП-249 с.НосовичіКТП-318 с. Носовичівул. Польова,КТП-342 с. Жорнищевул. Шевченка, вул. ПольоваКТП-343 с. Жорнищевул. Центральна1.ПЛ-10кВ Л.62-01(ТП-411, ТП-620,ТП-698, ТП-665,ТП-669, ТП-656,ТП-664, ТП-443,ТП-434)9:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"РЖКП №1Ф.О.Дудка Ю. А.ФОП Мацюк О.Я.Ф.О. Догойда Ю.В.Ков. Терцентр соц.обслуг.ЖБК"Волинь"ОСББ "Ясен"ФОП Омелянюк В.МФОП Шайнюк А.К.Гаражн.кооп.ПроміньПАТ "Укрнафта"ПФ "Юкон" – СКПП"Укр-Петроль"ФОП Місюра О.В.ОК "Підгірський-5"ФОП Яскорський О.ІТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.ТзОВ "Ковельрембуд"ФОП Клівак Г.О.Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 побут с.Засмики4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 побут с.ОблапиВимкнень споживачів не заплановано.1. ТП-169 РУ-0,4 II СШМонтаж обліку 13:30-17:00 ПП ЄфремовОфіс ПінгвінУкрземпроектБаза ЖЕК №3Магазин ІваннаФан ФотоМагазин АнгелінаЄврометПП ПотинюкОфіс Винниченка 47 вул. Винниченка, 47-631.КТП-259 09:30-17:00 Магазин Полонківського СТ,ФОП Таранюк,ФОП Ліщенко с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Лісова, Зарічна1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.КрушинецьФОП Стукач М.Ф.Д. садок с.Сильнос.Сильне. Крушинець. Гуменці2 пл-0.4 ктп-236 9:00 – 17:00с.Гупали3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"Венське екологічний постс.ПоложевоВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Гранат» м.Нововолинськвул.Чайковського, 1-19, 2-18вул.К.Ольги, 2-18вул.Чехова, 1-11, 42 ТП-94 09:00 – 17:00 Продовольчий магазин «Успіх», магазин «Форум» м.Нововолинськвул.І.Сірка, 1-71 ПЛ-0,4кв Л-1 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговського) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева1 КТП-10910:00 – 17:00 с Паридубивул Л Українки, Вигінська, Луківська2 КТП-246 10:00 – 17:00 с Яревище куток Клибанщина 23 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,с Чевель, Залюття, Текля,Глухи1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 відПС до ЛР-43КТП-25209:00-17:00 ВО Турійська РДА – школа, відділ культури – музична школа, Турійське ЖКП - водокачкасмт Турійськ вул. Володимирська10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,Зілов3 КТП-283 10:00-16:00 с.Перевісся