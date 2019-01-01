Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-384 09:00 -17:00 с. Хворостів, вул. Тиха
2 КТП-109 09:00 -17:00 с. Селець, вул.: Крайця, Першотравнева
3. КТП-265 09:00 -17:00 с. Селець, вул. Лопатіна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-55-02 чистка траси 10:00-17:00 с.Поромів
2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-197 чистка траси 10:00-17:00 с. Іванівка
3 ПЛ-04кв Л-3від КТП-172 чистка траси
10:00-17:00 с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-94 09:30 – 16:30 с. Дубровиця вул.Центральна
2. ПЛ-10 кВ Л-44-02 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,
Ківерцівський район
1
ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 ПЛ-10кВ 40-05
10:30-15:00
ПЛ-10кВ 40-05
КТП-246 с. Жорнище
Селищна рада смт.Олика
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-248 с. Носовичі
Селищна рада смт.Олика
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-318 с. Носовичі
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна ПЛ-10кВ 40-05
КТП-246 с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Центральна,
КТП-248 с. Носовичі
вул. Центральна,
КТП-249 с.Носовичі
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-342 с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Польова
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.62-01
(ТП-411, ТП-620,
ТП-698, ТП-665,
ТП-669, ТП-656,
ТП-664, ТП-443,
ТП-434)
9:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 побут с.Засмики
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 побут с.Облапи
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-169 РУ-0,4 II СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 ПП Єфремов
Офіс Пінгвін
Укрземпроект
База ЖЕК №3
Магазин Іванна
Фан Фото
Магазин Ангеліна
Євромет
ПП Потинюк
Офіс Винниченка 47 вул. Винниченка, 47-63
Луцький район
1.
КТП-259 09:30-17:00 Магазин Полонківського СТ,
ФОП Таранюк,
ФОП Ліщенко с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Лісова, Зарічна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.Крушинець
ФОП Стукач М.Ф.
Д. садок с.Сильно
с.Сильне. Крушинець. Гуменці
2 пл-0.4 ктп-236 9:00 – 17:00
с.Гупали
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Гранат» м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 1-19, 2-18
вул.К.Ольги, 2-18
вул.Чехова, 1-11, 4
2 ТП-94 09:00 – 17:00 Продовольчий магазин «Успіх», магазин «Форум» м.Нововолинськ
вул.І.Сірка, 1-7
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4кв Л-1 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговського) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева
Старовижівський район
1 КТП-109
10:00 – 17:00 с Паридуби
вул Л Українки, Вигінська, Луківська
2 КТП-246 10:00 – 17:00 с Яревище куток Клибанщина 2
3 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,
с Чевель, Залюття, Текля,Глухи
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ПС до ЛР-43
КТП-252
09:00-17:00 ВО Турійська РДА – школа, відділ культури – музична школа, Турійське ЖКП - водокачка
смт Турійськ вул. Володимирська
2
10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
3 КТП-283 10:00-16:00 с.Перевісся
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Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-384 09:00 -17:00 с. Хворостів, вул. Тиха
2 КТП-109 09:00 -17:00 с. Селець, вул.: Крайця, Першотравнева
3. КТП-265 09:00 -17:00 с. Селець, вул. Лопатіна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-55-02 чистка траси 10:00-17:00 с.Поромів
2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-197 чистка траси 10:00-17:00 с. Іванівка
3 ПЛ-04кв Л-3від КТП-172 чистка траси
10:00-17:00 с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-94 09:30 – 16:30 с. Дубровиця вул.Центральна
2. ПЛ-10 кВ Л-44-02 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,
Ківерцівський район
1
ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 ПЛ-10кВ 40-05
10:30-15:00
ПЛ-10кВ 40-05
КТП-246 с. Жорнище
Селищна рада смт.Олика
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-248 с. Носовичі
Селищна рада смт.Олика
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-318 с. Носовичі
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна ПЛ-10кВ 40-05
КТП-246 с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Центральна,
КТП-248 с. Носовичі
вул. Центральна,
КТП-249 с.Носовичі
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-342 с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Польова
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.62-01
(ТП-411, ТП-620,
ТП-698, ТП-665,
ТП-669, ТП-656,
ТП-664, ТП-443,
ТП-434)
9:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
РЖКП №1
Ф.О.Дудка Ю. А.
ФОП Мацюк О.Я.
Ф.О. Догойда Ю.В.
Ков. Терцентр соц.обслуг.
ЖБК"Волинь"
ОСББ "Ясен"
ФОП Омелянюк В.М
ФОП Шайнюк А.К.
Гаражн.кооп.Промінь
ПАТ "Укрнафта"
ПФ "Юкон" – СК
ПП"Укр-Петроль"
ФОП Місюра О.В.
ОК "Підгірський-5"
ФОП Яскорський О.І
ТзОВ "Ковельрембуд" м.Ковель, вул.Липинського, Вітовського, Садова, О.Вересая, Нова, Підколодного, Варшавська, Володимирська,
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №522 9:00-17:00 Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок м.Ковель, вул.Театральна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 9:00-17:00 побут с.Засмики
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №395 9:00-17:00 побут с.Облапи
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-169 РУ-0,4 II СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 ПП Єфремов
Офіс Пінгвін
Укрземпроект
База ЖЕК №3
Магазин Іванна
Фан Фото
Магазин Ангеліна
Євромет
ПП Потинюк
Офіс Винниченка 47 вул. Винниченка, 47-63
Луцький район
1.
КТП-259 09:30-17:00 Магазин Полонківського СТ,
ФОП Таранюк,
ФОП Ліщенко с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Лісова, Зарічна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.Крушинець
ФОП Стукач М.Ф.
Д. садок с.Сильно
с.Сильне. Крушинець. Гуменці
2 пл-0.4 ктп-236 9:00 – 17:00
с.Гупали
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-37 09:00 – 17:00 Магазин «Гранат» м.Нововолинськ
вул.Чайковського, 1-19, 2-18
вул.К.Ольги, 2-18
вул.Чехова, 1-11, 4
2 ТП-94 09:00 – 17:00 Продовольчий магазин «Успіх», магазин «Форум» м.Нововолинськ
вул.І.Сірка, 1-7
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4кв Л-1 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговського) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева
Старовижівський район
1 КТП-109
10:00 – 17:00 с Паридуби
вул Л Українки, Вигінська, Луківська
2 КТП-246 10:00 – 17:00 с Яревище куток Клибанщина 2
3 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,
с Чевель, Залюття, Текля,Глухи
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ПС до ЛР-43
КТП-252
09:00-17:00 ВО Турійська РДА – школа, відділ культури – музична школа, Турійське ЖКП - водокачка
смт Турійськ вул. Володимирська
2
10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
3 КТП-283 10:00-16:00 с.Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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