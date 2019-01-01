До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалася на виробництві
Сьогодні, 13:18
У нововолинську лікарню за минулий тиждень (з 29 по 4 липня) звернулося 284 людини, в тому числі - 68 дітей.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Так, госпіталізували 25 осіб:
-з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
-з алкогольною інтоксикацією 3;
-з травмами різного характеру 21.
У приймальному відділені надали медичну допомогу 165 хворим, в тому числі 57 дітям.
Також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.
Крім цього, доставили хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 4.
Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2226 пацієнтів.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Так, госпіталізували 25 осіб:
-з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
-з алкогольною інтоксикацією 3;
-з травмами різного характеру 21.
У приймальному відділені надали медичну допомогу 165 хворим, в тому числі 57 дітям.
Також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.
Крім цього, доставили хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 4.
Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2226 пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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