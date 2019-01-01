До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалася на виробництві





Про це йдеться на



Так, госпіталізували 25 осіб:



-з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;

-з алкогольною інтоксикацією 3;

-з травмами різного характеру 21.



У приймальному відділені надали медичну допомогу 165 хворим, в тому числі 57 дітям.



Також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.



Крім цього, доставили хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 4.



Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2226 пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинську лікарню за минулий тиждень (з 29 по 4 липня) звернулося 284 людини, в тому числі - 68 дітей.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.Так, госпіталізували 25 осіб:-з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;-з алкогольною інтоксикацією 3;-з травмами різного характеру 21.У приймальному відділені надали медичну допомогу 165 хворим, в тому числі 57 дітям.Також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.Крім цього, доставили хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 4.Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2226 пацієнтів.

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