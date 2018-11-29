Під Луцьком з'явилася нова лісова дорога. ВІДЕО





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"Лісова дорога – багатофункціональна артерія лісу. Виконання робіт із оздоровлення та реконструкції деревостанів неможливе без формування достатньої інфраструктури доріг з інженерно-технічними спорудами довготермінового використання, – аргументує стратегічне значення такої роботи головний лісівник області Олександр Квартирко.



У кожного лісогосподарського підприємства власний досвід будівництва доріг. Але усіх об’єднує переконання – це є надважливим чинником ефективного господарювання. Не стало винятком і ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр».



Відкривали нову лісову дорогу, крім лісівників – заступника начальника управління Олександра Рибчинського та директора ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» Тетяни Неводнічик, голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлєв, голова Луцької районної ради Валентин Приходько та голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.



Тетяна Неводнічик виступила першою, висловивши впевненість, що ця дорога стане добрим помічником для лісівників у проведенні різноманітних лісогосподарських та лісокультурних заходів.



«Проїзджаючи дорогою, можна побачити створені лісові культури дуба звичайного, модрини європейської, сосни звичайної. Ці лісові культури висаджені руками наших працівників. До нової дороги примикає екологічна стежка протяжністю 6,5 км. Тут можна ознайомитися з рослинним світом, умовами місцезростання рослин, на стежці є обеліск воїнам УПА.



Розуміємо, що збудувати дорогу – це лише початок. Тим більше у такому стратегічному місці. Тож запевняю, що підприємство й надалі буде докладати максимум зусиль, аби дорога була привабливою та повноцінно виконували свої функції», – наголосила Тетяна Леонідівна.



Валентин Приходько акцентував, розвиток мережі лісових доріг має не лише лісівничий та економічний характер, але й виконує важливу соціальну функцію. Це є позитивний вплив на розвиток інфраструктури населених пунктів та життєдіяльності громад, що мешкають на лісових територіях. Відбувається цей процес за рахунок скорочення відстані між селами та забезпечення цілорічного надійного транспортного зв’язку.



«Ми завжди звертаємо увагу на важливість лісової дороги для громади, намагаємося обговорити і врахувати всі пропозиції. Адже це знімає навантаження на дороги місцевого значення», – неодноразово зазначав Олександр Кватирко.



"Не можу говорити про всю Україну, але на Волині в лісовій галузі робота ведеться досить серйозна. Я це бачу особисто, адже часто буваю в лісі. Якісні дороги, добротні рекреаційні пункти, екологічні стежки. Це крім основних робіт. Адже наші ліси доглянуті та переважно в гарному стані. Стосовно саме цієї дороги, то безперечно це надзвичайно важливо. Скажу більше: її будівництво може стати певним кроком до об’єднання сіл Піддубці та Підгайці. Тож як голова адміністрації особливо вдячний за цю дорогу лісівникам", – зазначив Тарас Яковлєв.



Юрій Семенюк наголосив, для громади - дорога надзвичайно важлива, тому що скорочує віддаль між селами. Крім цього додав, що люди будуть задоволені. В тому числі – і роботою лісівників, і результативною співпрацею громади з такими стратегічними партнерами, як державні лісогосподарські підприємства, зокрема лісонасінневим центром у Гаразджі.



«За останні 10 років в області побудовано та реконструйовано понад 500 км лісових доріг. За минулий рік збудовано 83 км земляного полотна та 50 км дорожнього покриття. Придбано спеціальну дорожньо-будівельну техніку. Ця дорога облаштована білощебеневим покриттям, протяжність – 1,9 км, сполучила села Гаразджа та Лище, скоротивши відстань між ними на понад 20 км», – деталізував Олександр Рибчинський.



Зазначають, що лісові дороги, особливо в таких селах, як Гаразджа та Лище, що межують із обласним центром, для лісівників фактично крайня необхідність. Розбудова лісових доріг дозволяє ефективно виконувати весь комплекс робіт із оздоровлення лісів, здійснювати лісогосподарські заходи. В тому числі – охорону від пожеж та самовільних рубок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 2 серпня, відкрили новозбудовану лісову дорогу у Луцькому районі. Дорога не лише має важливе лісогосподарське значення, а значно скорочує відстань між згаданими селам і робить доїзд людей зручним та комфортним.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ. "Лісова дорога – багатофункціональна артерія лісу. Виконання робіт із оздоровлення та реконструкції деревостанів неможливе без формування достатньої інфраструктури доріг з інженерно-технічними спорудами довготермінового використання, – аргументує стратегічне значення такої роботи головний лісівник областіУ кожного лісогосподарського підприємства власний досвід будівництва доріг. Але усіх об’єднує переконання – це є надважливим чинником ефективного господарювання. Не стало винятком і ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр».Відкривали нову лісову дорогу, крім лісівників – заступника начальника управліннята директора ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр», голова Луцької райдержадміністрації, голова Луцької районної радита голова Підгайцівської ОТГТетяна Неводнічик виступила першою, висловивши впевненість, що ця дорога стане добрим помічником для лісівників у проведенні різноманітних лісогосподарських та лісокультурних заходів.«Проїзджаючи дорогою, можна побачити створені лісові культури дуба звичайного, модрини європейської, сосни звичайної. Ці лісові культури висаджені руками наших працівників. До нової дороги примикає екологічна стежка протяжністю 6,5 км. Тут можна ознайомитися з рослинним світом, умовами місцезростання рослин, на стежці є обеліск воїнам УПА.Розуміємо, що збудувати дорогу – це лише початок. Тим більше у такому стратегічному місці. Тож запевняю, що підприємство й надалі буде докладати максимум зусиль, аби дорога була привабливою та повноцінно виконували свої функції», – наголосила Тетяна Леонідівна.Валентин Приходько акцентував, розвиток мережі лісових доріг має не лише лісівничий та економічний характер, але й виконує важливу соціальну функцію. Це є позитивний вплив на розвиток інфраструктури населених пунктів та життєдіяльності громад, що мешкають на лісових територіях. Відбувається цей процес за рахунок скорочення відстані між селами та забезпечення цілорічного надійного транспортного зв’язку.«Ми завжди звертаємо увагу на важливість лісової дороги для громади, намагаємося обговорити і врахувати всі пропозиції. Адже це знімає навантаження на дороги місцевого значення», – неодноразово зазначав Олександр Кватирко."Не можу говорити про всю Україну, але на Волині в лісовій галузі робота ведеться досить серйозна. Я це бачу особисто, адже часто буваю в лісі. Якісні дороги, добротні рекреаційні пункти, екологічні стежки. Це крім основних робіт. Адже наші ліси доглянуті та переважно в гарному стані. Стосовно саме цієї дороги, то безперечно це надзвичайно важливо. Скажу більше: її будівництво може стати певним кроком до об’єднання сіл Піддубці та Підгайці. Тож як голова адміністрації особливо вдячний за цю дорогу лісівникам", – зазначив Тарас Яковлєв.Юрій Семенюк наголосив, для громади - дорога надзвичайно важлива, тому що скорочує віддаль між селами. Крім цього додав, що люди будуть задоволені. В тому числі – і роботою лісівників, і результативною співпрацею громади з такими стратегічними партнерами, як державні лісогосподарські підприємства, зокрема лісонасінневим центром у Гаразджі.«За останні 10 років в області побудовано та реконструйовано понад 500 км лісових доріг. За минулий рік збудовано 83 км земляного полотна та 50 км дорожнього покриття. Придбано спеціальну дорожньо-будівельну техніку. Ця дорога облаштована білощебеневим покриттям, протяжність – 1,9 км, сполучила села Гаразджа та Лище, скоротивши відстань між ними на понад 20 км», – деталізував Олександр Рибчинський.Зазначають, що лісові дороги, особливо в таких селах, як Гаразджа та Лище, що межують із обласним центром, для лісівників фактично крайня необхідність. Розбудова лісових доріг дозволяє ефективно виконувати весь комплекс робіт із оздоровлення лісів, здійснювати лісогосподарські заходи. В тому числі – охорону від пожеж та самовільних рубок.

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