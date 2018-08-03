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З якими скаргами зверталися відвідувачі «Бандерштату» до медиків

З якими скаргами зверталися відвідувачі «Бандерштату» до медиків
Протягом трьох днів фестивалю «Бандерштат» до медиків звертались за допомогою люди із травмами, укусами, отруєннями та пораненнями.

Про це розповів лікар-хірург Дмитро Андрощук, - пише Район. Луцьк

«Наша команда медиків займалась наданням допомоги потерпілим при травмах. Це — порізи, розтягнені зв’язки, переломи, забої, укуси (бджоли, собака та мошки). Також звертались люди із соматичними станами у форматі підвищення тиску, серцевих болей та судомних нападів. Також звертались люди із отруєннями та печією», — розповів лікар.

Він зауважив, що не було травм, пов’язаних з алкогольним сп’янінням, адже «Бандерштат» — це безалкогольний фестиваль.

«Один з найяскравіших випадків, які мені запам’ятались — це був хлопець із судомою, котрого вдарили в голову під час слему. Також приходив хлопець, який собі рубанув сокирою по нозі. Також кожного дня приходив 89-річний дідусь, котрий вітався, бажав гарного дня та просив міряти тиск. І йшов далі фестивалити», — розповів Дмитро Андрощук.

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Теги: скарги, медики, травми, "Бандерштат"
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