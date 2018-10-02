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Контрабандисти намагалися через річку переправити цигарки до Польщі

Контрабандисти намагалися через річку переправити цигарки до Польщі
Цими вихідними охоронці кордону відділу «Новогрузьке» Луцького загону викрили підготовлену для переправлення до Польщі контрабанду цигарок.

Про це інформує прес-служба Держприкордонної служби України.

Так, під час патрулювання державного рубежу під гіллям в чагарнику військовослужбовці виявили прихований гумовий човен із веслом та 6 пакунків з тютюновими виробами.

Пачкарі приховали свою контрабанду, аби згодом річкою Західний Буг переправити її до однієї з країн ЄС.

Прикордонники проінформували польських колег та взаємодіючі структури.

Човен та майже 6 тисяч безакцизних пачок різних марок сигарет передали за встановленим порядком представникам фіскальної служби.

Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Контрабандисти намагалися через річку переправити цигарки до Польщі
Контрабандисти намагалися через річку переправити цигарки до Польщі

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Теги: контрабанда, волинські прикордонник, Польща
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Проінформували, цигарок
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