Під Луцьком розпочався чемпіонат України з футболу серед аматорів. ФОТО*





У першому матчі змагався минулорічний чемпіон Волині – луцька команда «Вотранс» із тернопільським «Агроном» (Великогаївська ОТГ Тернопільської області), – пише



На жаль, для лучан гра закінчилась поразкою із рахунком 2:3.



Перший тайм команди завершили із одним голом у ворота «Вотрансу». На 60-ій хвилині другого тайму лучани зрівняли рахунок: мʼяч у ворота суперників забив Владислав Полетій. Майже до кінця матчу трималася нічия, проте за 5 хвилин до закінчення гри тернополяни забили два голи підряд. Іще за кілька хвилин «Вотранс» спробував відігратись: гол забив Юрій Шаула. Проте остаточна перемога лишилася за тернополянами.



До слова, команда «Агрон» – двократний чемпіон Тернопільської області і досить непогано зарекомендувала себе у попередньому сезоні чемпіонату України із футболу серед аматорів.



Загалом у чемпіонаті 2019-2020 бере участь 32 команди, які поділені на три групи. У групі, де грає «Вотранс», є ще одна волинська команда – «Ковель-Волинь». Загалом тут – 10 команд з Західної України. Кожна команда групи зіграє по два матчі з усіма учасниками групи. Завершення чемпіонату буде у червні 2020 року.



«Як і очікував, гра була цікавою, вгадати результат було важко до кінця. Я – реаліст, тому розумів, що виграти у такого суперника буде дуже важко. «Агрон» – старожили, а ми – нова команда. До того ж, не було двох ключових гравців в центрі поля», – поділився враженнями президент «Вотрансу» Юрій Волошин.



Він розповів: після матчу і організатори, і арбітри визнали, що гра «Вотрансу» була сильною. Адже більшу частину часу м’яч контролювавла саме луцька команда.



Генеральним спонсором команди «Вотранс» є Будівельна компанія «Інвестор».



«Ми добре знайомі з Андрієм Разумовським, він часто приходить на наші ігри повболівати. А коли почув, що йдемо на всеукраїнський чемпіонат, запропонував підтримку», – розповів Юрій Волошин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий сезон чемпіонату України з футболу серед аматорів розпочався 3 серпня на стадіоні Підгайцівської ОТГ.У першому матчі змагався минулорічний чемпіон Волині – луцька команда «Вотранс» із тернопільським «Агроном» (Великогаївська ОТГ Тернопільської області), – пише Перший На жаль, для лучан гра закінчилась поразкою із рахунком 2:3.Перший тайм команди завершили із одним голом у ворота «Вотрансу». На 60-ій хвилині другого тайму лучани зрівняли рахунок: мʼяч у ворота суперників забив. Майже до кінця матчу трималася нічия, проте за 5 хвилин до закінчення гри тернополяни забили два голи підряд. Іще за кілька хвилин «Вотранс» спробував відігратись: гол забив. Проте остаточна перемога лишилася за тернополянами.До слова, команда «Агрон» – двократний чемпіон Тернопільської області і досить непогано зарекомендувала себе у попередньому сезоні чемпіонату України із футболу серед аматорів.Загалом у чемпіонаті 2019-2020 бере участь 32 команди, які поділені на три групи. У групі, де грає «Вотранс», є ще одна волинська команда – «Ковель-Волинь». Загалом тут – 10 команд з Західної України. Кожна команда групи зіграє по два матчі з усіма учасниками групи. Завершення чемпіонату буде у червні 2020 року.«Як і очікував, гра була цікавою, вгадати результат було важко до кінця. Я – реаліст, тому розумів, що виграти у такого суперника буде дуже важко. «Агрон» – старожили, а ми – нова команда. До того ж, не було двох ключових гравців в центрі поля», – поділився враженнями президент «Вотрансу»Він розповів: після матчу і організатори, і арбітри визнали, що гра «Вотрансу» була сильною. Адже більшу частину часу м’яч контролювавла саме луцька команда.Генеральним спонсором команди «Вотранс» є Будівельна компанія «Інвестор».«Ми добре знайомі з, він часто приходить на наші ігри повболівати. А коли почув, що йдемо на всеукраїнський чемпіонат, запропонував підтримку», – розповів Юрій Волошин.

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