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Луцький водоканал «відхрестився» від звинувачень щодо неякісного ремонту на Клима Савура

Луцький водоканал «відхрестився» від звинувачень щодо неякісного ремонту на Клима Савура
У КП «Луцькводоканал» прокоментували звинувачення щодо неналежного ремонту дороги на вулиці Клима Савура у Луцьку.

Про це йдеться у прес-службі КП.

Нагадаємо, нещодавно на сторінці депутатської on-line приймальні Андрія Покровського в мережі «Facebook» з’явився пост щодо неякісного проведення поточного ямкового ремонту на вулиці Клима Савура.

Заява подається без змін:

«Через аварії водогону на вищезазначеній вулиці відбувались ремонтні роботи, а комунальне підприємство «Луцькводоканал» зобов'язане відновлювати дорожнє покриття після завершення всіх ремонтних робіт. Для цього замовляють послуги підрядних організацій. У цьому випадку роботи з відновлення дорожнього покриття взяло на себе підприємство «МП Шлях», яке усуне всі наявні ушкодження. Жодного акту здачі-прийняття робіт не буде підписано доти, доки роботи не будуть доведені до якісного завершення. Щодо появи ушкоджень – вони викликані складною аварійною ситуацією на даній ділянці водогону і найближчим часом будуть усунуті.

Проблема на вул. Клима Савура була виявлена одразу після виконання
робіт, висунуті претензії до підрядника, який зобов′язався усунути всі порушення. Це питання перебуває на постійному контролі КП
«Луцькводоканал».

Ми завжди готові надати роз′яснення того чи іншого випадку, відповісти на звернення чи прокоментувати аварійні ситуації. Тому просимо уточнювати інформацію, перш ніж давати суб'єктивну оцінку подіям, аби не вводити в оману суспільство, не викликати агресію, або ж не використовувати проблемних питань у можливих власних інтересах.»

Також зазначили, що дорожнє покриття на вулиці Клима Савура буде відновлено коштом КП «Луцькводоканал»

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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