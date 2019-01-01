У Криму через шторм загинули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу

Дві російські представниці кікбоксингу трагічно загинули в Криму після того, як вирішили скупатися в шторм.Трагедія сталася в неділю, 4 серпня, в Севастополі на території яхт-клубу, повідомляє Обозреватель з посиланням на "Інтерфакс".Пізніше в Федерації кікбоксингу Росії назвали імена спортсменок і обставини їх загибелі. Жертвами стали. Крім того, стали відомі подробиці трагедії в Криму. Дівчат намагалися врятувати за допомогою мотузок, але вони не встигли зачепитися."Не дивлячись на попередження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, інша – віцечемпіонка", – повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.За його словами, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море – в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.