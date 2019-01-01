У Криму через шторм загинули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу
Сьогодні, 15:31
Дві російські представниці кікбоксингу трагічно загинули в Криму після того, як вирішили скупатися в шторм.
Трагедія сталася в неділю, 4 серпня, в Севастополі на території яхт-клубу, повідомляє Обозреватель з посиланням на "Інтерфакс".
Пізніше в Федерації кікбоксингу Росії назвали імена спортсменок і обставини їх загибелі. Жертвами стали Фатіма Жагупова і Еліна Гісмєєва. Крім того, стали відомі подробиці трагедії в Криму. Дівчат намагалися врятувати за допомогою мотузок, але вони не встигли зачепитися.
"Не дивлячись на попередження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, інша – віцечемпіонка", – повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.
За його словами, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море – в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.
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Трагедія сталася в неділю, 4 серпня, в Севастополі на території яхт-клубу, повідомляє Обозреватель з посиланням на "Інтерфакс".
Пізніше в Федерації кікбоксингу Росії назвали імена спортсменок і обставини їх загибелі. Жертвами стали Фатіма Жагупова і Еліна Гісмєєва. Крім того, стали відомі подробиці трагедії в Криму. Дівчат намагалися врятувати за допомогою мотузок, але вони не встигли зачепитися.
"Не дивлячись на попередження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, інша – віцечемпіонка", – повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.
За його словами, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море – в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.
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Коментарі 1
Ой яка сумна новина!
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