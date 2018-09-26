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Відома дизайнерка з Луцька розповіла про свої найбільші страхи

Відома дизайнерка з Луцька розповіла про свої найбільші страхи
Відома дизайнерка з Луцька, дружина футболіста Артема Федецького Юлія Федецька поділилась особливими фактами про себе. Волинянка розповіла на інстаграм-сторінці про свої страхи, вподобання та інші «фішки».

Про це пише Таблоїд Волині.

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1. Я жахливо непунктуальна. Я борюся з цим все своє свідоме життя, але поки результатів – нуль. Навіть якщо я прокинуся на дві години раніше, все одно запізнюсь.

2. Я можу зібратись за 10 хвилин. Так, як метеор.

3. Я ніколи не знаю, що вдягнути. Чи це величезне свято, чи так – все це відбувається зі швидкістю блискавки. І мене не лякає ні сніг, ні дощ. Вдягатись «по погоді» – не моє. Через це, я навіть зимою можу вийти в босоніжках (тільки якщо вони пасують до сукенки).

4. Я не люблю солодощі. Дивно, напевно. Але не люблю я. Але якщо часом хочеться, то це точно буде шоколадний десерт з шоколадом і в шоколаді.

5. Я боюсь голубів, курей та всіх тварин з такими «ногами». Для мене це просто «фаталіті». Можу взяти будь-яку змію чи паука в руки, але ті – моя справжня «слабкість».

6. Я люблю, коли гарно. І це стосується абсолютного всього. Починаючи з красивого посуду і до красивих баночок у ванній. Так, інколи я купую шампуні та «штуки», через те, що «ну дуже красивий футляр».

7. Я люблю чесних людей. Нехай, можливо, суворих, але чесних. Якщо подобається – я говорю просто в очі, якщо ні – то точно так само.

8. Я не люблю сірий колір. Ні в чому. Або чорне, або біле. В одязі, у житті і всюди.

9. Я дуже кричу в аквапарку. Мені навіть шкода людей, які їдуть за мною.

10. Я люблю танцювати. Співати я не дуже вмію, тому танці – моя величезна любов. Більше за все – «латина».

11. Я – соня. Для мене будильник – величезний ворог. «Енну» кількість разів я його взагалі не чую. Тому, коли лягаю спати, ставлю «друга» на «вкл».


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Теги: Юлія Федецька
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