На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі





Про це Андрій Сичук.



Загальна вартість робіт становить 4 мільйона 425 тисяч гривень. Роботи виконуватиме комунальльне підприємство "Луцьксвітло".



Початок робіт заплановали паралельно з початком ремонту вулиці Рівненська. Таким чином, вся траса до виїзду з міста буде освітлена сучасними LED-ліхтарями. Також буде освітлена частина прибудинкових територій і пішохідні доріжки", - зауважив чиновник.



Андрій Сичук додав, що у наступному році аналогічні роботи з освітлення планується провести на вулиці Конякіна. А також - здійснити ремонт 40 світлофорів у Луцьку.



Все це здійснюється у рамках "Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 - 2020 рр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській, починаючи від Київського майдану і до кільця на виїзді з міста, встановлять LED-ліхтарі.Про це "ВолиньUA" розповів координатор проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» у Луцькій міськрадіЗагальна вартість робіт становить 4 мільйона 425 тисяч гривень. Роботи виконуватиме комунальльне підприємство "Луцьксвітло".Початок робіт заплановали паралельно з початком ремонту вулиці Рівненська. Таким чином, вся траса до виїзду з міста буде освітлена сучасними LED-ліхтарями. Також буде освітлена частина прибудинкових територій і пішохідні доріжки", - зауважив чиновник.Андрій Сичук додав, що у наступному році аналогічні роботи з освітлення планується провести на вулиці Конякіна. А також - здійснити ремонт 40 світлофорів у Луцьку.Все це здійснюється у рамках "Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 - 2020 рр".

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