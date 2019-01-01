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На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі

На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі
У Луцьку на вулиці Рівненській, починаючи від Київського майдану і до кільця на виїзді з міста, встановлять LED-ліхтарі.

Про це "ВолиньUA" розповів координатор проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» у Луцькій міськраді Андрій Сичук.

Загальна вартість робіт становить 4 мільйона 425 тисяч гривень. Роботи виконуватиме комунальльне підприємство "Луцьксвітло".

Початок робіт заплановали паралельно з початком ремонту вулиці Рівненська. Таким чином, вся траса до виїзду з міста буде освітлена сучасними LED-ліхтарями. Також буде освітлена частина прибудинкових територій і пішохідні доріжки", - зауважив чиновник.

Андрій Сичук додав, що у наступному році аналогічні роботи з освітлення планується провести на вулиці Конякіна. А також - здійснити ремонт 40 світлофорів у Луцьку.

Все це здійснюється у рамках "Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 - 2020 рр".

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Теги: світлодіодні ліхтарі, луцька вулиця
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