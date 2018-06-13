Показали волинське озеро з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Його можна переглянути на YouTube-каналі лучанина Тараса Петерчука, – передають



Озеро Пісочне, що поблизу села Мельники Шацького району, щороку приваблює тисячі туристів. Озеро льодовикового походження вражає своєю красою та прозорістю. Воно оточене густими лісами, серед яких переважають багаторічні сосни, тут також іноді зустрічаються стрункі берези.



Назва озера виникла завдяки піскам, які сформували тут красивий берег і чисте піщане дно. Практично на самому березі знаходиться село Мельники. Неподалік, в лісах і болотах ховається ще низка великих озер: система з двох водойм складної форми Луки-Перемут та озеро Кримне.



Озеро Пісочне є одним з найкрасивіших озер цього краю, другим за популярністю серед Шацьких озер (після Світязя), входить до охоронної території Шацького національного природного парку і належить до пам'яток природи України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське озеро Пісочне зняли на відео з висоти пташиного польоту.Його можна переглянути на YouTube-каналі лучанина, – передають Волинські Новини Озеро Пісочне, що поблизу села Мельники Шацького району, щороку приваблює тисячі туристів. Озеро льодовикового походження вражає своєю красою та прозорістю. Воно оточене густими лісами, серед яких переважають багаторічні сосни, тут також іноді зустрічаються стрункі берези.Назва озера виникла завдяки піскам, які сформували тут красивий берег і чисте піщане дно. Практично на самому березі знаходиться село Мельники. Неподалік, в лісах і болотах ховається ще низка великих озер: система з двох водойм складної форми Луки-Перемут та озеро Кримне.Озеро Пісочне є одним з найкрасивіших озер цього краю, другим за популярністю серед Шацьких озер (після Світязя), входить до охоронної території Шацького національного природного парку і належить до пам'яток природи України.

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