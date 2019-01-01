На Волині у кар'єрі втопився хлопчик
Сьогодні, 16:24
У селі Поворськ втонув 10-річний хлопчик.
Про це на щотижневій нараді в РДА, 5 серпня, повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області Володимир Войтанік, – пише Район.in.ua.
Надзвичайна ситуація трапилася 1 серпня.
О 20:55 надійшло повідомлення від чергового диспетчера на ОДС про те, що цього дня близько 16 години дитина пішла купатись на кар’єр і не повернулась.
На місці встановили, що це хлопчик 2009 року народження. Тіло загиблого дістав із водойми рідний дядько.
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Про це на щотижневій нараді в РДА, 5 серпня, повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області Володимир Войтанік, – пише Район.in.ua.
Надзвичайна ситуація трапилася 1 серпня.
О 20:55 надійшло повідомлення від чергового диспетчера на ОДС про те, що цього дня близько 16 години дитина пішла купатись на кар’єр і не повернулась.
На місці встановили, що це хлопчик 2009 року народження. Тіло загиблого дістав із водойми рідний дядько.
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