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На Волині у кар'єрі втопився хлопчик

На Волині у кар'єрі втопився хлопчик
У селі Поворськ втонув 10-річний хлопчик.

Про це на щотижневій нараді в РДА, 5 серпня, повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області Володимир Войтанік, – пише Район.in.ua.

Надзвичайна ситуація трапилася 1 серпня.

О 20:55 надійшло повідомлення від чергового диспетчера на ОДС про те, що цього дня близько 16 години дитина пішла купатись на кар’єр і не повернулась.

На місці встановили, що це хлопчик 2009 року народження. Тіло загиблого дістав із водойми рідний дядько.

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Теги: втопився, Волинь
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