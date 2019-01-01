На Волині у кар'єрі втопився хлопчик





Про це на щотижневій нараді в РДА, 5 серпня, повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області Володимир Войтанік, – пише



Надзвичайна ситуація трапилася 1 серпня.



О 20:55 надійшло повідомлення від чергового диспетчера на ОДС про те, що цього дня близько 16 години дитина пішла купатись на кар’єр і не повернулась.



На місці встановили, що це хлопчик 2009 року народження. Тіло загиблого дістав із водойми рідний дядько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Поворськ втонув 10-річний хлопчик.Про це на щотижневій нараді в РДА, 5 серпня, повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС у Волинській області Володимир Войтанік, – пише Район.in.ua Надзвичайна ситуація трапилася 1 серпня.О 20:55 надійшло повідомлення від чергового диспетчера на ОДС про те, що цього дня близько 16 години дитина пішла купатись на кар’єр і не повернулась.На місці встановили, що це хлопчик 2009 року народження. Тіло загиблого дістав із водойми рідний дядько.

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