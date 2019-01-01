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На Волині «на гарячому» зловили двох паліїв

На Волині «на гарячому» зловили двох паліїв
У Ківерцівському районі з 2 по 4 серпня рятувальники провели рейд щодо спалювання населенням сухої рослинності.

Так, "на гарячому" зловили двох жителів села Дерно: Сергія М., який спалював суху рослинність на відкритій території за межами населеного пункту та Ярослава Г., який спалював післяжнивні залишки на своєму паю неподалік житлових будинків, - пише Ківерцівський РВ УДСНС.

На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення відповідальність за яке передбачене ч.1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.


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Теги: палії
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