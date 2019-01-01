На Волині «на гарячому» зловили двох паліїв





Так, "на гарячому" зловили двох жителів села Дерно: Сергія М., який спалював суху рослинність на відкритій території за межами населеного пункту та Ярослава Г., який спалював післяжнивні залишки на своєму паю неподалік житлових будинків, - пише Ківерцівський РВ УДСНС.



На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення відповідальність за яке передбачене ч.1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі з 2 по 4 серпня рятувальники провели рейд щодо спалювання населенням сухої рослинності.Так, "на гарячому" зловили двох жителів села Дерно: Сергія М., який спалював суху рослинність на відкритій території за межами населеного пункту та Ярослава Г., який спалював післяжнивні залишки на своєму паю неподалік житлових будинків, - пише Ківерцівський РВ УДСНС.На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення відповідальність за яке передбачене ч.1 статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію