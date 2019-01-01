Митрополит Михаїл очолив богослужіння у волинському селі. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Шепель Луцького району.



Архієрей вперше відвідав цю парафію після її переходу до ПЦУ, - повідомили у



Під час проповіді владика подякував громаді за любов до Батьківщини й наголосив, що тепер парафіяни, скинувши ярмо духовного рабства, стали справжніми господарями на своїй землі. Так, на завершення Богослужіння, владика вручив благословенну грамоту громаді цього храму.



Із митрополитом служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії Віктор Ліпчик, інше духовенство. Разом з усіма молилася й староста села Леся Новосад.



Зазначають, вперше село згадується у літописі 1097 року. Тоді воно мало назву Шеполь. Сам же ж храм побудований у 1780 році. Церква – дерев’яна.





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