Із ПАТ «Електротермометрія» стягнули майже півмільйона заборгованої зарплати





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



Як зазначає начальник юстиції Волині Валентин Кухарик, відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби стягнули з ПАТ “”Електротермометрія” заборгованість із заробітної плати шляхом безспірного списання коштів з арештованих рахунків.



У зв`язку з цим працівникам перерахували кошти у розмірі 449 372 грн.



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