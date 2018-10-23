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Із ПАТ «Електротермометрія» стягнули майже півмільйона заборгованої зарплати

Із ПАТ «Електротермометрія» стягнули майже півмільйона заборгованої зарплати
Державна виконавча служба стягнула з ПАТ "Електротермометрія” 449 372 гривень заборгованої зарплати.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

Як зазначає начальник юстиції Волині Валентин Кухарик, відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби стягнули з ПАТ “”Електротермометрія” заборгованість із заробітної плати шляхом безспірного списання коштів з арештованих рахунків.

У зв`язку з цим працівникам перерахували кошти у розмірі 449 372 грн.

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Теги: зарплата, борг
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