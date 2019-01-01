вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У центрі Луцька на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки декілька днів стоїть автомобіль без державних номерних знаків.

У поліції розповіли деталі інциденту, пише Район.Луцьк

Так, повідомили, що водій Mercedes Benz вчинив аварію, зіштовхнувшись із Skoda Fabia, залишив авто та втік з місця пригоди. Через деякий час невідомі обстріляли залишений транспортний засіб, ймовірно, з пневматичної зброї.

Автопригода трапилася у п’ятницю, 2 серпня. Однак, обстріляне авто звідти забрали лише сьогодні.

Начальник патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень розповів, що власник авто Mercedes Benz, котрий був винуватцем аварії, покинув місце пригоди.

«Там відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі Mersedec benz та Skoda Fabia. Прибувши на місце події, працівники патрульної поліції встановили, що авто має механічне пошкодження. Водій Mersedec benz зник з місця події. Працівники патрульної поліції зробили всі заходи щодо документування цієї події, аби в майбутньому встановити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності, як за ДТП, так і за залишення місця ДТП», - розповів правоохоронець.

Також він додав, що авто було на іноземній реєстрації, тому наразі важче встановити власника транспортного засобу.

«Номерні знаки з автівки зняті. Наразі особу водія, котрий вчинив аварію, не встановили. У зв’язку з тим, що авто було на іноземній реєстрації, то заходи щодо встановлення власників є дещо утрудненими. Ми відсилаємо відповідні запити, щоб знайти водія, котрий в той момент користувався тим транспортним засобом», - повідомив Андрій Крутень.

За словами правоохоронця, після того, як водій залишив місце аварії, автівку ймовірно обстріляли з пневматичної зброї. Однак, наразі поліція встановлює усі обставини події.

«Пізніше повідомили, що цей припаркований автомобіль має кульові отвори. Насправді це не кульові отвори, і це не вогнепальна зброя. Швидше за все, це був звичайнісінький пневмат. Наразі транспортний засіб забрали з місця події та з’ясовують всі обставини. Проте, наразі підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наявністю ознак кримінального правопорушення немає», - додав поліцейський.

За його словами, про відповідальність за обстріл зможуть говорити лише тоді, коли встановлять всі обставини справи.

«Треба дізнатись, що спонукало людей до пошкодження транспортного засобу, їхні мотиви. І тільки тоді можна говорити про кваліфікацію їхніх дій», - зауважив Андрій Крутень.

За інформацією сектору комунікації поліції Волинської області.

Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: деталі автопригоди, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із ПАТ «Електротермометрія» стягнули майже півмільйона заборгованої зарплати
Сьогодні, 17:13
У Ківерцях на поминальному обіді в кафе отруїлись люди
Сьогодні, 16:56
Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода
Сьогодні, 16:32
На Волині у кар'єрі втопився хлопчик
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
Сьогодні, 08:32
На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО
Сьогодні, 04:21
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
04 серпень, 23:40
В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО
04 серпень, 06:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанці, яка «замінувала» поїзд «Ківерці-Стоянів», оголосили про підозру
Сьогодні, 17:36
 0
Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Із ПАТ «Електротермометрія» стягнули майже півмільйона заборгованої зарплати
Сьогодні, 17:13
 0
У Ківерцях на поминальному обіді в кафе отруїлись люди
Сьогодні, 16:56
 0
Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿