Обстріляне авто у Луцьку: поліція розповіла деталі інциденту. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У центрі Луцька на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки декілька днів стоїть автомобіль без державних номерних знаків.
У поліції розповіли деталі інциденту, пише Район.Луцьк
Так, повідомили, що водій Mercedes Benz вчинив аварію, зіштовхнувшись із Skoda Fabia, залишив авто та втік з місця пригоди. Через деякий час невідомі обстріляли залишений транспортний засіб, ймовірно, з пневматичної зброї.
Автопригода трапилася у п’ятницю, 2 серпня. Однак, обстріляне авто звідти забрали лише сьогодні.
Начальник патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень розповів, що власник авто Mercedes Benz, котрий був винуватцем аварії, покинув місце пригоди.
«Там відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі Mersedec benz та Skoda Fabia. Прибувши на місце події, працівники патрульної поліції встановили, що авто має механічне пошкодження. Водій Mersedec benz зник з місця події. Працівники патрульної поліції зробили всі заходи щодо документування цієї події, аби в майбутньому встановити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності, як за ДТП, так і за залишення місця ДТП», - розповів правоохоронець.
Також він додав, що авто було на іноземній реєстрації, тому наразі важче встановити власника транспортного засобу.
«Номерні знаки з автівки зняті. Наразі особу водія, котрий вчинив аварію, не встановили. У зв’язку з тим, що авто було на іноземній реєстрації, то заходи щодо встановлення власників є дещо утрудненими. Ми відсилаємо відповідні запити, щоб знайти водія, котрий в той момент користувався тим транспортним засобом», - повідомив Андрій Крутень.
За словами правоохоронця, після того, як водій залишив місце аварії, автівку ймовірно обстріляли з пневматичної зброї. Однак, наразі поліція встановлює усі обставини події.
«Пізніше повідомили, що цей припаркований автомобіль має кульові отвори. Насправді це не кульові отвори, і це не вогнепальна зброя. Швидше за все, це був звичайнісінький пневмат. Наразі транспортний засіб забрали з місця події та з’ясовують всі обставини. Проте, наразі підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наявністю ознак кримінального правопорушення немає», - додав поліцейський.
За його словами, про відповідальність за обстріл зможуть говорити лише тоді, коли встановлять всі обставини справи.
«Треба дізнатись, що спонукало людей до пошкодження транспортного засобу, їхні мотиви. І тільки тоді можна говорити про кваліфікацію їхніх дій», - зауважив Андрій Крутень.
За інформацією сектору комунікації поліції Волинської області.
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У поліції розповіли деталі інциденту, пише Район.Луцьк
Так, повідомили, що водій Mercedes Benz вчинив аварію, зіштовхнувшись із Skoda Fabia, залишив авто та втік з місця пригоди. Через деякий час невідомі обстріляли залишений транспортний засіб, ймовірно, з пневматичної зброї.
Автопригода трапилася у п’ятницю, 2 серпня. Однак, обстріляне авто звідти забрали лише сьогодні.
Начальник патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень розповів, що власник авто Mercedes Benz, котрий був винуватцем аварії, покинув місце пригоди.
«Там відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі Mersedec benz та Skoda Fabia. Прибувши на місце події, працівники патрульної поліції встановили, що авто має механічне пошкодження. Водій Mersedec benz зник з місця події. Працівники патрульної поліції зробили всі заходи щодо документування цієї події, аби в майбутньому встановити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності, як за ДТП, так і за залишення місця ДТП», - розповів правоохоронець.
Також він додав, що авто було на іноземній реєстрації, тому наразі важче встановити власника транспортного засобу.
«Номерні знаки з автівки зняті. Наразі особу водія, котрий вчинив аварію, не встановили. У зв’язку з тим, що авто було на іноземній реєстрації, то заходи щодо встановлення власників є дещо утрудненими. Ми відсилаємо відповідні запити, щоб знайти водія, котрий в той момент користувався тим транспортним засобом», - повідомив Андрій Крутень.
За словами правоохоронця, після того, як водій залишив місце аварії, автівку ймовірно обстріляли з пневматичної зброї. Однак, наразі поліція встановлює усі обставини події.
«Пізніше повідомили, що цей припаркований автомобіль має кульові отвори. Насправді це не кульові отвори, і це не вогнепальна зброя. Швидше за все, це був звичайнісінький пневмат. Наразі транспортний засіб забрали з місця події та з’ясовують всі обставини. Проте, наразі підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наявністю ознак кримінального правопорушення немає», - додав поліцейський.
За його словами, про відповідальність за обстріл зможуть говорити лише тоді, коли встановлять всі обставини справи.
«Треба дізнатись, що спонукало людей до пошкодження транспортного засобу, їхні мотиви. І тільки тоді можна говорити про кваліфікацію їхніх дій», - зауважив Андрій Крутень.
За інформацією сектору комунікації поліції Волинської області.
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