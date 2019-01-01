У Ківерцях на поминальному обіді в кафе отруїлись люди





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.



Стало відомо, що 1-2 серпня в інфекційне відділення госпіталізували 5 хворих, серед них – 1 дитину з проявами гострої кишкової інфекції: підвищення температйури тіла (до 37-39), скарги на блювоту, пронос, болі в епігастрії.



Хворим встановили попередній діагноз: гастроентероколіт, сальмонельоз. Стан хворих середньої важкості.



З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації, обласним лабораторним центром проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху.



В домашніх осередках та на об’єкті спалаху провели заключну дезінфекцію, відібрано для лабораторного дослідження проби готових страв, вода питна, гігієнічні змиви. Провели бактеріологічне обстеження працівників кафе.



Встановили медичний нагляд за вогнищами захворювань та учасниками заходу.



На період епідеміологічного розслідування, за рекомендацією лабораторного центру, з 2 серпня заклад харчування закрили.



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Нагадаємо, 14 липня стало відомо,

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