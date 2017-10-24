Жінка кричала про допомогу: у Києві чоловік закрив матір у палаючій квартирі





За словами потерпілої, пожежу влаштував її син, який потім закрив квартиру і пішов. Жінку врятували пожежники, вона не постраждала, - пише



Її сина незабаром затримала поліція. Той запевняє, що займання сталося випадково, нібито коли він лагодив радіоприймач. Чому ж залишив матір у небезпеці, він пояснити не зміг.



"Ми дали орієнтування, розповіли, в чому він був одягнений. Наші колеги, патрулюючи територію біля будинку, знайшли цього чоловіка. На питання, чому він так вчинив, він підтвердив інформацію, що ремонтував радіо і підпалив якусь деталь, щоб щось відремонтувати", - розповіла старший лейтенант патрульної поліції Києва Наталія Півнева.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві чоловік залишив матір в охопленій вогнем квартирі, а сам пішов пити пиво. Так, у квартирі загорівся диван. Жінка кликала про допомогу з балкона, адже вийти самостійно не могла через задимленняЗа словами потерпілої, пожежу влаштував її син, який потім закрив квартиру і пішов. Жінку врятували пожежники, вона не постраждала, - пише Корреспондент Її сина незабаром затримала поліція. Той запевняє, що займання сталося випадково, нібито коли він лагодив радіоприймач. Чому ж залишив матір у небезпеці, він пояснити не зміг."Ми дали орієнтування, розповіли, в чому він був одягнений. Наші колеги, патрулюючи територію біля будинку, знайшли цього чоловіка. На питання, чому він так вчинив, він підтвердив інформацію, що ремонтував радіо і підпалив якусь деталь, щоб щось відремонтувати", - розповіла старший лейтенант патрульної поліції Києва Наталія Півнева.

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