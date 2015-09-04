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Лучанці, яка «замінувала» поїзд «Ківерці-Стоянів», оголосили про підозру

Лучанці, яка «замінувала» поїзд «Ківерці-Стоянів», оголосили про підозру
Правоохоронці оголосили про підозру 54-річній лучанці, яка «замінувала» поїзд.

Нагадаємо, 28 червня, близько 21 години на пероні в селі Дачне Ківерцівського району невідома жінка повідомила черговій по залізничній стації, що дизель-потяг, сполученням «Ківерці-Стоянів», заміновано. Співробітниця залізниці одразу ж сповістила про це поліцію.

Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули дизель-потяг. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Згодом рух потягу відновили.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян здійснила в стані алкогольного сп’яніння пасажирка дезель-потяга, 54-річна жителька Луцька.

За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Правопорушниці оголосили про підозру у скоєному злочині. Матеріали справи скерували до суду.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.






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Теги: замінування, лучанка, потяг
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