Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил

Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.



Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 5 серпня.



Цього ж дня Зеленський звільнив попереднього командувача Об’єднаних сил Олександра Сирського та призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.



Зауважимо, що Володимир Кравченко - командувач військ оперативного командування «Північ».





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