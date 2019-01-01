Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил
Сьогодні, 17:40
Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.
Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 5 серпня.
Цього ж дня Зеленський звільнив попереднього командувача Об’єднаних сил Олександра Сирського та призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Зауважимо, що Володимир Кравченко - командувач військ оперативного командування «Північ».
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Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 5 серпня.
Цього ж дня Зеленський звільнив попереднього командувача Об’єднаних сил Олександра Сирського та призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Зауважимо, що Володимир Кравченко - командувач військ оперативного командування «Північ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Генералісімус знає,кого призначати.Боже спаси цю країну.
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