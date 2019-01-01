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Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил

Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил
Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 5 серпня.

Цього ж дня Зеленський звільнив попереднього командувача Об’єднаних сил Олександра Сирського та призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Зауважимо, що Володимир Кравченко - командувач військ оперативного командування «Північ».


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Теги: Володимир Кравченко, ООС, Олександр Сирський
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Коментарі 1
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Генералісімус знає,кого призначати.Боже спаси цю країну.
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