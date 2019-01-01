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Лорєдана, Ясміна, Фернандо і Тахір: найдивніші імена дітей на Волині

Лорєдана, Ясміна, Фернандо і Тахір: найдивніші імена дітей на Волині
Найпопулярнішими іменами, якими волиняни називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2019 року, стали Анна, Анастасія, Артем, Владислав, Назар.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Так, На Волині у першому півріччі 2019 року дівчатка найчастіше отримували імена Анна, Анастасія, Ангеліна, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Злата, Марія, Олександра, Соломія, Софія, Христина.

Хлопчики - Артем, Владислав, Дмитро, Данило, Максим, Матвій, Марк, Михайло, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Окрім традиційних імен, волиняни вибирають і незвичні. Серед таких: Альвіна, Анелія, Агнія, Дахміна, Даяна, Евва, Евніка, Ельза, Євлалія, Кая, Кірієна, Лук’яна, Лорєдана, Маріам, Стелла, Ясміна.

Серед чоловічих: Вільям, Гордій, Дамір, Естеван, Єлісей, Каміль, Лукаш, Лад, Марін, Нафан, Овсій, Осман, Ренат, Теодор, Тахір, Фернандо, Юссеф.

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Теги: імена, діти, Волинь
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Коментарі 2
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Усім тим батькам, які вибирають дітям "рідкісні" імена, варто звернутись до кваліфікованого психіатра і пройти денний стаціонар з його консультацій. Тим паче, якщо батьки - українці. Памятаю, як до бабусі у волинське село приїхав внук з Полтавщини. Звали його Едуардом, а прізвище - калоритне, полтавське - Тягнирядно. Так і ці поліські діти з Любешова і Камінь-Каширська з вини психічно хворих батьків з прізвищами мельники, столяри, вознюки, муляри стали Вільямами, Карлами, Тахірами і Фернандами.
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То свідчить про культурний рівень полішуків, знання традицій українського народу,церковних традицій, свою ідентифікацію, чуття єдиної родини, а якщо простіше і для них зрозуміліше - то про їхню дурість !
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