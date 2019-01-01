Лорєдана, Ясміна, Фернандо і Тахір: найдивніші імена дітей на Волині





Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.



Так, На Волині у першому півріччі 2019 року дівчатка найчастіше отримували імена Анна, Анастасія, Ангеліна, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Злата, Марія, Олександра, Соломія, Софія, Христина.



Хлопчики - Артем, Владислав, Дмитро, Данило, Максим, Матвій, Марк, Михайло, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.



Окрім традиційних імен, волиняни вибирають і незвичні. Серед таких: Альвіна, Анелія, Агнія, Дахміна, Даяна, Евва, Евніка, Ельза, Євлалія, Кая, Кірієна, Лук’яна, Лорєдана, Маріам, Стелла, Ясміна.



Серед чоловічих: Вільям, Гордій, Дамір, Естеван, Єлісей, Каміль, Лукаш, Лад, Марін, Нафан, Овсій, Осман, Ренат, Теодор, Тахір, Фернандо, Юссеф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найпопулярнішими іменами, якими волиняни називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2019 року, стали Анна, Анастасія, Артем, Владислав, Назар.Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.Так, На Волині у першому півріччі 2019 року дівчатка найчастіше отримували імена Анна, Анастасія, Ангеліна, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Злата, Марія, Олександра, Соломія, Софія, Христина.Хлопчики - Артем, Владислав, Дмитро, Данило, Максим, Матвій, Марк, Михайло, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.Окрім традиційних імен, волиняни вибирають і незвичні. Серед таких: Альвіна, Анелія, Агнія, Дахміна, Даяна, Евва, Евніка, Ельза, Євлалія, Кая, Кірієна, Лук’яна, Лорєдана, Маріам, Стелла, Ясміна.Серед чоловічих: Вільям, Гордій, Дамір, Естеван, Єлісей, Каміль, Лукаш, Лад, Марін, Нафан, Овсій, Осман, Ренат, Теодор, Тахір, Фернандо, Юссеф.

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