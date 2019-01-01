Через луцький офіс НАЗК склало протокол на Ляшка





Відповідний протокол НАЗК склало і невдовзі направить до Печерського районного суду міста Києва після публікації та звернення Центру журналістських розслідувань



Так, Волинська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка користується офісом у Луцьку в житловому комплексі «Яровиця» на вулиці Івана Франка, 61, площею 81,2 кв. м. Однак, це жодним чином не відображено у фінансових звітах партії.



Згодом «Сила правди» відправила до НАЗК звернення з проханням перевірити цю ситуацію.



НАЗК після майже двох місяців перевірки з’ясувало, що луцький офіс радикалів з травня 2018 року насправді винаймає громадська організація «Центр досліджень регіональних суспільних змін».



На початку травня 2018 року між партією та громадською організацією нібито був укладений договір про спільну діяльність. За цим договором організація нібито й винайняла приміщення та передала у тимчасове користування партійному осередку.



В політичній силі вирішили, що оскільки партія, як юридична особа, не має жодних фінансових зобов’язань щодо сплати податків, пов’язаних з користуванням цим офісом, то й підстав для внесення приміщення до свого фінансового звіту не має.



Однак, НАЗК відзначає, що за законодавством таке «тимчасове користування» офісом від громадської організації можна розцінювати як внесок на підтримку партії. Тож політична сила мала б вказати у своєму фінзвіті лише за перший квартал 2019 року негрошовий внесок від ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» в еквіваленті 64-х тисяч гривень.



«Таким чином, за результатами аналізу звіту партії за І квартал 2019 року встановлена недостовірна інформація на суму 64 551,99 гривень. <…> У зв’язку з чим, Національним агентством 25 липня 2019 року складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212-21 КУпАП відносно керівника партії, який буде направлений до Печерського районного суду міста Києва для прийняття рішення», – йдеться у відповіді НАЗК «Силі правди».



У коментарі «Силі правди» співробітниця Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Марта Бориславська підтвердила, що протокол склали на лідера партії Олега Ляшка. Саме він підписав фінансовий звіт партії за перший квартал 2019 року. Тож Ляшку тепер загрожує від 5100 до 6800 гривень штрафу.



Відзначимо, що ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» створена у грудні 2017 року і тісно пов’язана із Радикальною партією Ляшка. Її керівник – колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, член РПЛ Олег Авер’янов (2015-2016 рр). У 2014 році Авер’янов балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка в одномандатному виборчому окрузі, але у Раду не пройшов. У 2015 році Олег Авер’янов став депутатом Чернігівської обласної ради від РПЛ, був першим номером у списку партії. З того часу очолює фракцію РПЛ в обласній раді. Був помічником на громадських засадах народного депутата 8-го скликання і лідера партії Олега Ляшка. Напередодні парламентських виборів 2019 року Авер’янов став головою виконавчого комітету РПЛ та отримав шосте місце у списку РПЛ, однак, за результатами голосування разом із партією у Раду не пройшов.



Засновниками ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» значаться двоє осіб з Донеччини Ольга Башкірова (була помічником на громадських засадах у народної депутатки 8-го скликання від РПЛ Валерії Заружко) та Віталій Біляк (юрист із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, у 2014 році балотувався у Верховну Раду за списком «Опозиційного блоку») та киянин Дмитро Кисельов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне правопорушення щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка через відсутність у фінансовому звіті політичної сили інформації про її луцький офіс.Відповідний протокол НАЗК склало і невдовзі направить до Печерського районного суду міста Києва після публікації та звернення Центру журналістських розслідувань «Сила правди» Так, Волинська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка користується офісом у Луцьку в житловому комплексі «Яровиця» на вулиці Івана Франка, 61, площею 81,2 кв. м. Однак, це жодним чином не відображено у фінансових звітах партії.Згодом «Сила правди» відправила до НАЗК звернення з проханням перевірити цю ситуацію.НАЗК після майже двох місяців перевірки з’ясувало, що луцький офіс радикалів з травня 2018 року насправді винаймає громадська організація «Центр досліджень регіональних суспільних змін».На початку травня 2018 року між партією та громадською організацією нібито був укладений договір про спільну діяльність. За цим договором організація нібито й винайняла приміщення та передала у тимчасове користування партійному осередку.В політичній силі вирішили, що оскільки партія, як юридична особа, не має жодних фінансових зобов’язань щодо сплати податків, пов’язаних з користуванням цим офісом, то й підстав для внесення приміщення до свого фінансового звіту не має.Однак, НАЗК відзначає, що за законодавством таке «тимчасове користування» офісом від громадської організації можна розцінювати як внесок на підтримку партії. Тож політична сила мала б вказати у своєму фінзвіті лише за перший квартал 2019 року негрошовий внесок від ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» в еквіваленті 64-х тисяч гривень.«Таким чином, за результатами аналізу звіту партії за І квартал 2019 року встановлена недостовірна інформація на суму 64 551,99 гривень. <…> У зв’язку з чим, Національним агентством 25 липня 2019 року складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212-21 КУпАП відносно керівника партії, який буде направлений до Печерського районного суду міста Києва для прийняття рішення», – йдеться у відповіді НАЗК «Силі правди».У коментарі «Силі правди» співробітниця Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗКпідтвердила, що протокол склали на лідера партії. Саме він підписав фінансовий звіт партії за перший квартал 2019 року. Тож Ляшку тепер загрожує від 5100 до 6800 гривень штрафу.Відзначимо, що ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» створена у грудні 2017 року і тісно пов’язана із Радикальною партією Ляшка. Її керівник – колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, член РПЛ(2015-2016 рр). У 2014 році Авер’янов балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка в одномандатному виборчому окрузі, але у Раду не пройшов. У 2015 році Олег Авер’янов став депутатом Чернігівської обласної ради від РПЛ, був першим номером у списку партії. З того часу очолює фракцію РПЛ в обласній раді. Був помічником на громадських засадах народного депутата 8-го скликання і лідера партії Олега Ляшка. Напередодні парламентських виборів 2019 року Авер’янов став головою виконавчого комітету РПЛ та отримав шосте місце у списку РПЛ, однак, за результатами голосування разом із партією у Раду не пройшов.Засновниками ГО «Центр досліджень регіональних суспільних змін» значаться двоє осіб з Донеччини(була помічником на громадських засадах у народної депутатки 8-го скликання від РПЛ Валерії Заружко) та(юрист із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, у 2014 році балотувався у Верховну Раду за списком «Опозиційного блоку») та киянин

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